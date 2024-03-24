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Барелла впервые вышел с капитанской повязкой за сборную Италии

24 Марта 2024 • 23:42 Комментировать
Италия
1:0
Эквадор
1 3.65 X 3.35 2 2.10
перерыв

Хавбек «Интера» Николо Барелла получил капитанскую повязку сборной Италии впервые за свою карьеру. Он провёл за команду 52 встречи.

Национальная команда проводит игру с Эквадором, пока счет 1:0 в пользу итальянцев.

Отметим, что традиционно капитанскую повязку получает тот, кто в стартовом составе имеет наибольшее количество матчей за национальную команду. На данный момент это вратарь Джанлуиджи Доннарумма – 60 матчей.

Так как Доннарумма получил отдых и вместо него играет голкипер лондонского «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио, следующим на очереди идёт Барелла.

У Николо на один матч больше, чем у полузащитника «Арсенала» Жоржиньо.


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ИТАЛИЯ ЭКВАДОР
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