Барелла впервые вышел с капитанской повязкой за сборную Италии

Хавбек «Интера» Николо Барелла получил капитанскую повязку сборной Италии впервые за свою карьеру. Он провёл за команду 52 встречи.

Национальная команда проводит игру с Эквадором, пока счет 1:0 в пользу итальянцев.

Отметим, что традиционно капитанскую повязку получает тот, кто в стартовом составе имеет наибольшее количество матчей за национальную команду. На данный момент это вратарь Джанлуиджи Доннарумма – 60 матчей.

Так как Доннарумма получил отдых и вместо него играет голкипер лондонского «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио, следующим на очереди идёт Барелла.

У Николо на один матч больше, чем у полузащитника «Арсенала» Жоржиньо.