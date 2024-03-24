Винисиус высказался о травме Уокера

Игрок «Реала» и бразильской сборной Винисиус Жуниор прокомментировал тот факт, что защитник сборной Англии Кайл Уокер получил травму в контрольной игре.

- Это очень печально. Когда игрок уходит с поля из-за травмы, это очень печально для нас всех, - приводит слова Винисиуса Metro.

Защитник «Манчестер Сити» получил повреждение в товарищеской игре с Бразилией и был заменён в первом тайме. Пока нет информации, сколько ему потребуется времени на восстановление.

На счету Уокера в текущем сезоне 26 игр в АПЛ, в которых он дважды отличился.

Ранее Винисиус заявил, что считает Уокера лучшим защитником из тех, против кого когда-либо выходил на поле.