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Винисиус высказался о травме Уокера

24 Марта 2024 • 22:47 Комментировать

Игрок «Реала» и бразильской сборной Винисиус Жуниор прокомментировал тот факт, что защитник сборной Англии Кайл Уокер получил травму в контрольной игре.

- Это очень печально. Когда игрок уходит с поля из-за травмы, это очень печально для нас всех, - приводит слова Винисиуса Metro.

Защитник «Манчестер Сити» получил повреждение в товарищеской игре с Бразилией и был заменён в первом тайме. Пока нет информации, сколько ему потребуется времени на восстановление.

На счету Уокера в текущем сезоне 26 игр в АПЛ, в которых он дважды отличился.

Ранее Винисиус заявил, что считает Уокера лучшим защитником из тех, против кого когда-либо выходил на поле.


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