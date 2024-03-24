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Жоржиньо рассказал об атмосфере в сборной Италии

24 Марта 2024 • 02:59 Комментировать
Италия
...
Эквадор
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Через 18 ч. 56 мин.

Полузащитник лондонского «Арсенала» Жоржиньо считает, что в сборной Италии сложилась отличная атмосфера.

В четверг команда Лучано Спаллетти обыграла соперников из Венесуэлы в товарищеском матче (2:1). В воскресенье состоится второй и последний поединок итальянцев в рамках мартовского сбора – оппонентом будет Эквадор.

По словам Жоржиньо, позитивная обстановка в коллективе помогает сборной Италии добиваться успехов: «У нас отличный союз, что образует позитивную атмосферу внутри команды. Мы хорошо ладим друг с другом, и это очень важно. На поле и за его пределами мы много шутим, смеёмся. Да, это может показаться банальным, но это действительно помогает играть лучше в день матча», – рассказал в беседе со Sky Sport 32-летний хавбек.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Жоржиньо

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Сегодня, 24 Марта
00:14
Ставка и прогноз на товарищеский матч Италия — Эквадор — 24 марта 2024
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ИТАЛИЯ ЭКВАДОР
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