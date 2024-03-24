Семак ответил, может ли «Зенит» купить сербских игроков

Наставник «Зенита» Сергей Семак по окончании контрольной игры с «Црвеной Звездой» ответил на вопрос о том, могут ли петербургский клуб пополнить игроки с сербским паспортом.

Товарищеская игра между «Црвеной Звездой» и «Зенитом» завершилась минимальной победой сербского коллектива – 1:0.

- Возможно, увидим кого‑то еще, надеемся на это, по крайней мере. В Сербии много игроков, которые могут усилить нашу команду, - приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Напомним, за «Зенит» сейчас выступает один сербский футболист – защитник Страхинья Эракович, который перешёл в клуб с берегов Невы летом прошлого года из «Црвены Звезды». В текущем сезоне на счету серба 17 матчей в чемпионате России и две голевые передачи.