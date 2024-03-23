Семак рассказал, почему заменил Фернандеса в матче с «Црвеной Звездой»

Пока нет информации о характере травмы защитника «Зенита» Марио Фернандеса.

Об этом по окончании контрольного поединка с «Црвеной Звездой» сообщил наставник «Зенита» Сергей Семак.

- Пока непонятно, есть ли повреждение. Заменили, потому что от падения он перестал чувствовать определенные части тела, - приводит слова тренера «Матч ТВ»,

Семак отметил, что тренерский штаб решил перестраховаться и заменить футболиста, однако пока нет информации, есть у него травма или нет.

Напомним, «Зенит» уступил «Црвене Звезде» со счётом 0:1. Марио Фернандес появился на газоне в начале второго тайма, но был заменён на 78-й минуте.