Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Товарищеские матчи по футболу

Семак рассказал, почему заменил Фернандеса в матче с «Црвеной Звездой»

23 Марта 2024 • 23:56 Комментировать
Црвена Звезда
1:0
Зенит

Пока нет информации о характере травмы защитника «Зенита» Марио Фернандеса.

Об этом по окончании контрольного поединка с «Црвеной Звездой» сообщил наставник «Зенита» Сергей Семак.

- Пока непонятно, есть ли повреждение. Заменили, потому что от падения он перестал чувствовать определенные части тела, - приводит слова тренера «Матч ТВ»,

Семак отметил, что тренерский штаб решил перестраховаться и заменить футболиста, однако пока нет информации, есть у него травма или нет.

Напомним, «Зенит» уступил «Црвене Звезде» со счётом 0:1. Марио Фернандес появился на газоне в начале второго тайма, но был заменён на 78-й минуте.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Марио Фернандес ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 24 Марта
00:22
Семак ответил, может ли «Зенит» купить сербских игроков
23 Марта
23:56
Семак рассказал, почему заменил Фернандеса в матче с «Црвеной Звездой»
23:50
Семак: Благодарю сербских болельщиков за сочувствие и сопереживание
22:52
Фернандес вышел на поле во втором тайме и был заменён из-за травмы
21:38
Фанаты «Црвены Звезды» вывесили российские флаги и почтили память жертв трагедии в «Крокус Сити Холл»
22 Марта
18:21
Ставка и прогноз на товарищеский матч Црвена Звезда — Зенит — 23 марта 2024
21 Марта
11:42
Семак поделился ожиданиями от матча против «Црвены Звезды»
11:20
Ильзат Ахметов поделился ожиданиями от товарищеского матча против «Црвены Звезды»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Мбаппе назвал Месси сукиным сыном Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Спартак» обратился к Сергею Лаврову «Реал» выбрал топ-вратаря на замену Куртуа «Реал» и «Манчестер Сити» могут обменяться звёздными игроками Садио Мане высказался о Клоппе Форвард «Спартака» Промес нашёл способ, как избежать экстрадиции Звезда «Реала» может присоединиться к Месси в Майами Ямаль назвал игрока «Реала» своим самым трудным оппонентом
Умер Василий Уткин Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Барселона» удивит громким трансфером – известно имя звёздного новичка Селюк — о смерти Уткина: «У меня вчера просто слёзы на глазах были» «Манчестер Юнайтед» забил два гола за девять минут овертайма и выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии «Реал» круче «Барселоны», на матчи «сливочных» в этом сезоне пришли более 1 млн болельщиков Куртуа сделал важное заявление Анчелотти «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:3
Спортивные новости
Кожевников рассказал, за счёт чего «Трактор» прошёл «Динамо» в плей-офф КХЛ СКА переиграл «Автомобилист» и сократил отставание в серии «Локомотив» обыграл «Авангард» в четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина В Москве в выходные отменены все спортивные мероприятия «Трактор» в четвёртый раз подряд обыграл «Динамо» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Марта
00:41 · Германия. Бундеслига
Саутгейт: «Кейн возвращается в Германию для восстановления после травмы»
00:26 · Товарищеские матчи
Сборная Англии потерпела лишь второе «сухое» поражение на «Уэмбли» за десять лет
00:22 · Товарищеские матчи
Семак ответил, может ли «Зенит» купить сербских игроков
00:17 · Германия. Бундеслига
Вирц забил самый быстрый гол сборной Германии за всю историю
00:07 · Испания. Ла Лига
Эндрик – четвёртый самый молодой автор гола в истории сборной Бразилии
23 Марта
23:56 · Товарищеские матчи
Семак рассказал, почему заменил Фернандеса в матче с «Црвеной Звездой»
23:50 · Товарищеские матчи
Семак: Благодарю сербских болельщиков за сочувствие и сопереживание
23:48 · Испания. Ла Лига
17-летний Эндрик впервые забил за сборную Бразилии
23:42 · Англия. Премьер-лига
Майну дебютировал за сборную Англии
23:32 · Италия. Серия А
Голкипер «Интера» Зоммер травмировался в матче за сборную Швейцарии
23:19 · Товарищеские матчи
Кроос ассистировал на 8-й секунде в первом матче после возвращения в сборную Германии
23:00 · Товарищеские матчи
Кроос сыграет за сборную Германии впервые за 998 дней
22:52 · Товарищеские матчи
Фернандес вышел на поле во втором тайме и был заменён из-за травмы
22:40 · Англия. Премьер-лига
Уокер получил травму в товарищеском матче сборной Англии
21:38 · Товарищеские матчи
Фанаты «Црвены Звезды» вывесили российские флаги и почтили память жертв трагедии в «Крокус Сити Холл»
Все новости
Рекомендуем