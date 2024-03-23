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Семак: Благодарю сербских болельщиков за сочувствие и сопереживание

23 Марта 2024 • 23:50 Комментировать
Црвена Звезда
1:0
Зенит

Рулевой «Зенита» Сергей Семак по окончании встречи с «Црвеной Звездой» высказался о сербских болельщиках.

Напомним, контрольная игра состоялась на стадионе «Райко Митич» и завершилась минимальной победой хозяев со счётом 1:0.

- Я хочу поблагодарить сербских болельщиков за сочувствие и сопереживание в сложный момент для нашей страны, - приводит слова Семака «Чемпионат».

Напомним, сербские болельщики во время матча развесили на трибунах российские флаги и баннер, чтобы почтить память погибших людей во время вчерашней трагедии в здании «Крокус Сити Холл».

Команда Семака лидирует в таблице РПЛ, отрыв от «Краснодара» составляет один балл. В 21-м туре чемпионата России «сине-бело-голубые» на выезде сыграют против «Крыльев Советов», матч пройдёт 30 марта.


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