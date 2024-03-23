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«Зенит» обстучал каркас ворот, проиграв «Црвене Звезде» в концовке матча

23 Марта 2024 • 22:55 Комментировать (1)
Црвена Звезда
1:0
Зенит
окончен

«Зенит» и «Црвена Звезда» сыграли в рамках товарищеского матча. Контрольная игра состоялась 23 марта на стадионе «Райко Митич».

Протокол игры  
Црвена Звезда1:0Зенит
(1:0) Кнежевич Никола82'  
Гутеша ИванКнежевич НиколаРадоевич ВикторРодич МиланСпайич УрошГелор КонгаМитуликич НиколаНиколич ЛазарКатай АлександарНдиайе ЧерифОлайинка Питер
Запасные: Огбу Иго
Кержаков МихаилКараваев ВячеславРодригао де СоузаДуглас СантосАхметов ИльзатЕрохин АлександрКоваленко АлександрНиноМантуан ГуставоИзидор ВильсонПедро дос Сантос
Запасные: Фернандес МариоЧёрный АртурВендел ЖералдоВасютин АлександрАртур
23 марта. Стадион "Stadion Rajko Mitić".

 

Недавний матч сборных России и Сербии, «Зенит» и «Црвена Звезда» продолжили на клубном уровне. Сергеев, Мостовой и Эракович принимали участие в матче сборных, поэтому питерцы на них рассчитывать не могли. Но на «Райко Митиче» Сергей Семак и без них собрал состав очень мощный. Не было даже ощущения товарищеского матча: Кержаков вернулся в ворота, Караваев разбавил бразильскую оборону (Нино, Родригао, Дуглас Сантос), Коваленко, Ерохин и Ахметов работали в полузащите. В нападении были только легионеры: Педро, Мантуан, Изидор.

«Црвена Звезда» тоже выпустила всех сильнейших, из старых знакомых по РПЛ мы могли увидеть Уроша Спайича и Гелора Канга. Все они начали неспешно. Атаки без скоростей, максимум что выжато – угловые. Кроссы Дугласа и Кнежевича никакой остроты не привнесли тоже. Разведка продолжалась. Столкновения участились. Олайника шипами зацепил ахилл Густаво Мантуана, организовав медицинскую паузу.

Бразилец в игру вернулся, а Петер вскоре проявил себя и в созидании. Олайинка на левом фланге обыграл Родригао и прострелил в штрафную площадь на Николу Кнежевича. Тот метров с восьми пробил на силу, однако Михаил Кержаков откровенно выручил «Зенит». Так случился первый и единственный опасный момент первого тайма. «Црвена Звезда», кстати, далее продолжила оказывать давление, накатившись ещё парой атак. «Зенит» выстоял, вот только у команды Семака в атаке ничего не получалось.

Сразу три замены (вышли Васютин, Марио Фернандес и Вендел) были направлены на улучшение ситуации. Однако сразу этого не получилось. Олайника обыграл как раз Марио Фернандеса, влетел в штрафную площадь и пальнул над перекладиной. И только после этого «Зенит» стал инициативу перехватывать. И стал звенеть каркас сербских ворот.

Ахметов отдал налево, Караваев навесил в штрафную площадь, а Александр Ерохин в касание пробил с огромной силой. Мяч влетел в перекладину и отскочил в поле. Линейный арбитр сказал, что гола не было. Следом Вильсон Изидор прибежал с фланга, сместился к центру, на замахе убрал оппонента и наконец пробил. Получилось круто, вратарь был отыгран, но мяч врезался в штангу. Опять каркас играет за голкипера. Вышли далее Артур и Чёрный, весь резерв «Зенита» был задействован.

Но вот табло в этом матче никак не могли задействовать. До 82-й минуты. Чурич прострелил с правого фланга, Чёрный неудачно вынес мяч, а Никола Кнежевич его забрал, убрал Ахметова и затем просто «прошил» Васютина – 1:0. Проиграл «Зенит» в Сербии, пропустив в концовке матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Црвена Звезда

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Комментарии (1) Все комментарии
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Alexs
23 Марта 2024 в 22:58
Семак как коуч- говно!
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