Фернандес вышел на поле во втором тайме и был заменён из-за травмы

Защитник «Зенита» Марио Фернандес получил повреждение в товарищеском матче против «Црвены Звезды».

Бразилец с российским паспортом начал игру на скамейке запасных. В начале второго тайма главный тренер петербургского клуба Сергей Семак выпустил Фернандеса на поле вместо Дугласа Сантоса. На 78-й минуте защитник без контакта упал на газон и попросил замену. Вместо него вновь появился на поле Педро, который был заменён в перерыве. В товарищеских матчах разрешается обратная замена.

В данный момент сербский клуб выигрывает со счётом 1:0, на 81-й минуте отличился Никола Кнежевич.