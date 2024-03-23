Фанаты «Црвены Звезды» вывесили российские флаги и почтили память жертв трагедии в «Крокус Сити Холл»

В эти минуты в Белграде проходит товарищеская игра между местной «Црвеной Звездой» и петербургским «Зенитом».

На данный момент идёт первый тайм, голов забито не было. Следить за текстовой трансляцией встречи можно на портале LiveResult.

Как передаёт «Чемпионат», фанаты сербского клуба устроили перфоманс c российскими флагами, держа их в руках и развесив российскую символику на трибуне. Также сербские болельщики вывесили баннер в память о жертвах вчерашней трагедии в «Крокус Сити Холл»

«Црвена Звезда» и «Зенит» играли друг с другом летом 2023 года. Тогда сербский коллектив оказался сильнее, одержав победу со счётом 2:1.

«Зенит» после 20 туров лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков.