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Фанаты «Црвены Звезды» вывесили российские флаги и почтили память жертв трагедии в «Крокус Сити Холл»

23 Марта 2024 • 21:38 Комментировать
Црвена Звезда
1:0
Зенит
окончен

В эти минуты в Белграде проходит товарищеская игра между местной «Црвеной Звездой» и петербургским «Зенитом».

На данный момент идёт первый тайм, голов забито не было. Следить за текстовой трансляцией встречи можно на портале LiveResult.

Как передаёт «Чемпионат», фанаты сербского клуба устроили перфоманс c российскими флагами, держа их в руках и развесив российскую символику на трибуне. Также сербские болельщики вывесили баннер в память о жертвах вчерашней трагедии в «Крокус Сити Холл»

«Црвена Звезда» и «Зенит» играли друг с другом летом 2023 года. Тогда сербский коллектив оказался сильнее, одержав победу со счётом 2:1.

«Зенит» после 20 туров лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков.


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Црвена Звезда

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