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Товарищеские матчи по футболу

Заболотный и Келлвен обменялись голевыми передачами, а ЦСКА обыграл «Бунёдкор»

22 Марта 2024 • 20:54 Комментировать
ЦСКА Москва
2:1
Бунёдкор
окончен

ЦСКА и «Бунёдкор» сошлись в контрольном матче. Товарищеская игра состоялся 22 марта на стадионе «ВЭБ Арена».

Протокол игры  
ЦСКА Москва2:1Бунёдкор
(1:0) Келлвен Дуглас10'  
(2:0) Заболотный Антон14'  
  Мирахмадов Миржахон 85' (2:1)
Тороп ВладиславАгапов ИльяМойзес МоураНабабкин КириллВиллиан РошаБандикян АртёмКеллвен ДугласМендес ВикторМусаев ТамерланЗаболотный Антон_Reyvandi A.
Запасные: Голыбин РенатАкинфеев Игорь_Koverov D._Svanson Y.Sergey VasiljevБаровский НиколайЧурилов ВадимШайхутдинов Владимир
Каримов СарварТуракулов СанжарТулкунбеков АзизбекИззатов СухробЧирьяк ФранеКаримов ОллоберганАхмаджонов Наримон_Tupliyev B.Абдухоликов Темурхуджа_Utkirov F.Рашо Момчило
Запасные: Нормуродов НажмиддинМирахмадов МиржахонЮлдашов БобурбекАзимов РустамхонЛюбичич МаринЙович ТониИсмоналиев Усмонали_Sultonov U.Зелькович СамирТухтасинов Нурилло
22 марта. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).

 

Пока вовсю «свирепствуют» матчи сборных команд, ЦСКА решил не отдыхать. Команда Владимира Федотова провела товарищескую игру против узбекского «Бунёдкора». Пришлось обойтись без Чалова и Облякова, задействованных в составе сборной России, Гайича и Зделара, сыгравших за Сербию, чилийца Мендеса, а также нескольких игроков российской молодёжки. Но и без них Федотов набрал состав очень интересный. Максимально боеспособное сочетание выпустил тренер ЦСКА, не стал уповать на контрольный статус матча.

Только Акинфеев мог усилить игру со скамейки, а так Келлвен, Набабкин, Виллиан, Мойзес, Мендес, Мусаев и Заболотный – все появились с первых минуте. И начали очень активно, к 13-й минуте забив уже два гола. А отличились как раз первый и последний из перечисленных. Открыл счёт Антон Заболотный, для которого всё сделали бразильцы. Виллиан выпилил шикарную диагональ, Келлвен разогнался, оставил оппонента позади и прострелил на пустой угол. Антон не промахнулся – 1:0.

В следующей атаке уже Агапов выполнил заброс на Заболотного. Антон сместился к лицевой линии и своим прострелом вернул должок Келлвену. Бразилец тоже бил по пустому створу – 2:0. Две голевые атаки ЦСКА просто пригвоздили «Бунёдкор». Узбеки так и не смогли оправиться, просто отбивались. Мог отличиться иранец Риванди, которого на ударную позицию вывел опять же Заболотный. Спас Сарвар Каримов, метнувшийся к штанге после плотного удара.

Связка Агапов – Келлвен тоже едва не сработала на третий гол. Теперь уже Илья не стал подключать Заболотного, а прострелил сам. Бразилец набежал и в касание пальнул под штангу, но Каримов опять совершил отменный сейв. Только он и оставлял «Бунёдкор» в игре. После серии замен гости стали двигаться лучше. Федотов из-за ограниченного резерва изменений не делал долго.

На исходе часа игры впервые потревожили Торопа. Туплиев острой передачей вывел на голкипера Мирахмадова, но тот слишком сблизился с голкипером и дуэль ему проиграл. У ЦСКА же опасные атаки постепенное пропали, на концовку матча желания и сил не осталось. А первая замена вообще случилась из-за судороги, у Риванди свело ногу, вместо него вышел Коверов. Вообще под конец матча стало много столкновений, медицинских пауз. В таком темпе ЦСКА подзаснул и получил гол в свои ворота. Мирахмадов слева вошёл в штрафную площадь, продавил молодого Чурилова и прошил ближний угол с небольшой ошибкой Торопа – 2:1.

Несмотря на итоговый счёт, ЦСКА без особых проблем победил гостей из Узбекистана, а Заболотный с Келлвеном создали по голу друг для друга.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Бунедкор

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Бесплатная ставка и прогноз на товарищеский матч ЦСКА Москва — Бунёдкор — 22 марта 2024
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