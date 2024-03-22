Заболотный и Келлвен обменялись голевыми передачами, а ЦСКА обыграл «Бунёдкор»

ЦСКА и «Бунёдкор» сошлись в контрольном матче. Товарищеская игра состоялся 22 марта на стадионе «ВЭБ Арена».
|(1:0) Келлвен Дуглас10'
|(2:0) Заболотный Антон14'
|Мирахмадов Миржахон 85' (2:1)
Пока вовсю «свирепствуют» матчи сборных команд, ЦСКА решил не отдыхать. Команда Владимира Федотова провела товарищескую игру против узбекского «Бунёдкора». Пришлось обойтись без Чалова и Облякова, задействованных в составе сборной России, Гайича и Зделара, сыгравших за Сербию, чилийца Мендеса, а также нескольких игроков российской молодёжки. Но и без них Федотов набрал состав очень интересный. Максимально боеспособное сочетание выпустил тренер ЦСКА, не стал уповать на контрольный статус матча.
Только Акинфеев мог усилить игру со скамейки, а так Келлвен, Набабкин, Виллиан, Мойзес, Мендес, Мусаев и Заболотный – все появились с первых минуте. И начали очень активно, к 13-й минуте забив уже два гола. А отличились как раз первый и последний из перечисленных. Открыл счёт Антон Заболотный, для которого всё сделали бразильцы. Виллиан выпилил шикарную диагональ, Келлвен разогнался, оставил оппонента позади и прострелил на пустой угол. Антон не промахнулся – 1:0.
В следующей атаке уже Агапов выполнил заброс на Заболотного. Антон сместился к лицевой линии и своим прострелом вернул должок Келлвену. Бразилец тоже бил по пустому створу – 2:0. Две голевые атаки ЦСКА просто пригвоздили «Бунёдкор». Узбеки так и не смогли оправиться, просто отбивались. Мог отличиться иранец Риванди, которого на ударную позицию вывел опять же Заболотный. Спас Сарвар Каримов, метнувшийся к штанге после плотного удара.
Связка Агапов – Келлвен тоже едва не сработала на третий гол. Теперь уже Илья не стал подключать Заболотного, а прострелил сам. Бразилец набежал и в касание пальнул под штангу, но Каримов опять совершил отменный сейв. Только он и оставлял «Бунёдкор» в игре. После серии замен гости стали двигаться лучше. Федотов из-за ограниченного резерва изменений не делал долго.
На исходе часа игры впервые потревожили Торопа. Туплиев острой передачей вывел на голкипера Мирахмадова, но тот слишком сблизился с голкипером и дуэль ему проиграл. У ЦСКА же опасные атаки постепенное пропали, на концовку матча желания и сил не осталось. А первая замена вообще случилась из-за судороги, у Риванди свело ногу, вместо него вышел Коверов. Вообще под конец матча стало много столкновений, медицинских пауз. В таком темпе ЦСКА подзаснул и получил гол в свои ворота. Мирахмадов слева вошёл в штрафную площадь, продавил молодого Чурилова и прошил ближний угол с небольшой ошибкой Торопа – 2:1.
Несмотря на итоговый счёт, ЦСКА без особых проблем победил гостей из Узбекистана, а Заболотный с Келлвеном создали по голу друг для друга.
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