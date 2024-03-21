Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Товарищеские матчи по футболу

Холанн: «Если я получу травму в сборной, то Гвардиола меня убьёт»

21 Марта 2024 • 17:40 Комментировать

Форвард «Манчестер Сити» и сборной Норвегии рассказал об общении с наставником «горожан» Хосепом Гвардиолой перед отъездом в национальную команду.

«Пеп перед отъездом сказал: «Если ты получил травму, когда вернёшься, я тебя убью», — приводит слова нападающего издание MundoDeportivo.

Также футболист признался, что чувствует себя отлично. Таким образом, он опроверг сообщения СМИ, что он якобы не тренируется из-за повреждения.

Напомним, что сборная Норвегии в марте проведёт несколько товарищеских матчей.

 


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола АПЛ Эрлинг Холанн ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Спартак» нашёл замену Промесу «Челси» и «Манчестер Сити» могут быть исключены из АПЛ «Барселона» выбрала первого футболиста на продажу Стала известна сумма штрафа Промеса «Реал» готов продать звезду в АПЛ – два клуба заинтересованы «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» хотят купить нападающего «Реала» «Манчестер Юнайтед» неожиданно стал лучшим клубом АПЛ в текущем сезоне по необычному показателю В «Манчестер Юнайтед» выбрали замену тен Хагу Цель «Спартака» Актюркоглу решил, где хочет играть Канселу выбрал клуб на ближайшие два сезона
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Умер Василий Уткин Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде Миранчук едет на «Энфилд» к «Ливерпулю», а «Милан» встретится с «Ромой» — результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы «Реал» может вернуть своего бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» хочет купить трёх игроков «Барселоны» - известны все имена Винисиус бахнул дубль и схлопотал бан: «Реал» разделал «Осасуну», хоть и пропустил дважды «Манчестер Юнайтед» забил два гола за девять минут овертайма и выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии
Спортивные новости
Плющев — об Овечкине: «Саша вносит большой вклад в игру «Вашингтона», этим он отличается от остальных» Экс-тренер сборной России высказался о неудачной игре «Динамо» в серии плей-офф КХЛ с «Трактором» Канарейкин: «Жду и надеюсь, что «Спартак» сможет выиграть третий матч серии у «Металлурга» Свищёв — о Бахе: «Мне казалось, что президент МОК должен делать всё, чтобы спорт процветал» Арина Соболенко высказалась о смерти Константина Кольцова Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
23 Февраля
11:29 · Новости сайта
«Евро-Футбол.Ру» поздравляет всех мужчин с Днём защитника Отечества
20 Декабря
15:14 · Новости сайта
​Поздравляем с Днём рождения создателя «Евро-Футбол.Ру» - Антона Кобзева! 12
20 Декабря
10:31 · Новости сайта
С Днём рождения, Антон Кобзев! 19
04 Декабря
18:12 · Новости сайта
Депутат Милонов: «Деньги поедают российский футбол изнутри»
02 Июля
14:04 · Новости сайта
Премия РБ 2022: как прошло самое громкое событие в спортивно-букмекерской отрасли
22 Июня
16:55 · Новости сайта
Премия РБ 2022: объявлен шорт-лист лучших спортивных и букмекерских проектов России
01 Июня
20:31 · Новости сайта
В Москве наградили лауреатов Программы «Спорт и Россия-2022»
25 Апреля
16:10 · Новости сайта
Заключайте пари на полуфинал Лиги чемпионов и получите фрибеты до 2500 рублей от Фонбет
15 Апреля
17:20 · Новости сайта
Фрибет 3000 рублей новым клиентам Фонбет - погнали ставить!
28 Марта
20:02 · Новости сайта
Польша – Швеция: прогноз Романа Нагучева на матч отбора к ЧМ-2022 29 марта 12
25 Марта
19:52 · Новости сайта
Astrabet выпустил приложение для iOS
20 Декабря
14:42 · Новости сайта
Поздравляем с Днём рождения руководителя «Евро-Футбол.Ру» Антона Кобзева 3
16 Ноября
14:10 · Новости сайта
Александр Овечкин стал амбассадором Фонбет
27 Июля
14:10 · Новости сайта
Новая версия сайта "Евро-футбол.ру" 238
23 Апреля
15:53 · Новости сайта
​«Евро-Футбол.Ру» попал в топ-20 самых цитируемых спортивных СМИ
Все новости
Рекомендуем