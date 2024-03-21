Холанн: «Если я получу травму в сборной, то Гвардиола меня убьёт»

Форвард «Манчестер Сити» и сборной Норвегии рассказал об общении с наставником «горожан» Хосепом Гвардиолой перед отъездом в национальную команду.

«Пеп перед отъездом сказал: «Если ты получил травму, когда вернёшься, я тебя убью», — приводит слова нападающего издание MundoDeportivo.

Также футболист признался, что чувствует себя отлично. Таким образом, он опроверг сообщения СМИ, что он якобы не тренируется из-за повреждения.

Напомним, что сборная Норвегии в марте проведёт несколько товарищеских матчей.