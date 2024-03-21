Семак поделился ожиданиями от матча против «Црвены Звезды»

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча против сербской «Црвены Звезды», который пройдёт в субботу, 23 марта. Игра начнется в 21:00 по московскому времени.

«То, что сербы и русские являются братьями, — не пустые слова, это братство не футбольное, а человеческое. Мы очень рады возможности провести товарищескую игру в Белграде», - приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Напомним, что команда с берегов Невы по итогам 20-го тура Российской премьер-лиги вернула себе лидерство в турнирной таблице, опережая «Краснодар» на одно очко.