Ильзат Ахметов поделился ожиданиями от товарищеского матча против «Црвены Звезды»

Полузащитник питерского «Зенита» Ильзат Ахметов поделился ожиданиями от товарищеского матча против сербской «Црвены Звезды».

«В Белграде я не бывал. «Црвена Звезда» — команда уровня Лиги чемпионов, будет непростая игра, но каждый из нас хочет себя проявить, поэтому мы едем с мыслями о победе», - приводит слова Ахметова пресс-служба «Зенита».

Игра между «Црвеной Звездой» и «Зенитом» пройдёт в субботу, 23 марта. Начало – в 21:00 по московскому времени.

Напомним, что подопечные Сергея Семака после 20 туров Российской премьер-лиги занимаю первое место в турнирной таблице, опережая «Краснодар на одно очко.