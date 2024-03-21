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Ильзат Ахметов поделился ожиданиями от товарищеского матча против «Црвены Звезды»

21 Марта 2024 • 11:20 Комментировать
Црвена Звезда
...
Зенит
23.03 21:00

Полузащитник питерского «Зенита» Ильзат Ахметов поделился ожиданиями от товарищеского матча против сербской «Црвены Звезды».

«В Белграде я не бывал. «Црвена Звезда» — команда уровня Лиги чемпионов, будет непростая игра, но каждый из нас хочет себя проявить, поэтому мы едем с мыслями о победе», - приводит слова Ахметова пресс-служба «Зенита».

Игра между «Црвеной Звездой» и «Зенитом» пройдёт в субботу, 23 марта. Начало – в 21:00 по московскому времени.

Напомним, что подопечные Сергея Семака после 20 туров Российской премьер-лиги занимаю первое место в турнирной таблице, опережая «Краснодар на одно очко.

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Сегодня, 21 Марта
11:20
Ильзат Ахметов поделился ожиданиями от товарищеского матча против «Црвены Звезды»
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Сегодня, 21 Марта
11:42 · Товарищеские матчи
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