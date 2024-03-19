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Ветеран сборной Сан-Марино надеется на первую победу в составе национальной команды

19 Марта 2024 • 03:38 Комментировать
Сан-Марино
...
Сент-Китс и Невис
20.03 22:45

Маттео Витайоли выступает за сборную Сан-Марино уже семнадцать лет, он сыграл в ее составе целых 136 матчей, но, представьте себе, никогда не побеждал с национальной командой. Но теперь это может случиться - сборная Сан-Марино сыграет два товарищеских матча с «титанами футбола» из Сент-Киттс и Невиса - крохотного карибского государства, которое, тем не менее, располагается на 63 позиции выше в табели о рангах ФИФА.

- Это шанс, и я хочу вписать свое имя в историю футбола в нашей стране. Ведь это будут вспоминать и через двадцать, и через тридцать лет, ведь у сборной так мало побед..., - цитирует слова Витайоли BBC Sport.

Первый матч состоится уже 20 марта, второй поединок этих же команд - 24 марта.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сан-Марино Маттео Витайоли

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САН-МАРИНО СЕНТ-КИТС И НЕВИС
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