«Ростов» проиграл прямому конкуренту из РПЛ

«Ростов» вечером среды проводил на сборах в ОАЭ товарищеский матч против нижегородского «Пари НН». Команда Сергея Юрана оказалась сильнее команды Валерия Карпина с минимальным преимуществом. Единственный гол уже в добавленное ко второму тайму время оформил Артём Варганов с ассиста Зе Турбо.

Напомним, что «Ростов» идёт на 10-м месте турнирной таблицы РПЛ по итогу 18 туров. У команды 21 балл в активе. Что касается «Пари НН», то нижегородцы идут на девятом месте и опережают дончан лишь на три балла. Оба очных матча в рамках сезона РПЛ клубы уже провели, каждый одержал дома по минимальной победе.