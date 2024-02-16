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Месси окунулся в детство: «Интер Майами» не удержал победу над «Ньюэллс Олд Бойз»

16 Февраля 2024 • 05:56 Комментировать
Интер Майами
1:1
Ньюэллс Олд Бойз
окончен

«Интер Майами» сыграл на своей арене «Драйв Пинк Стэдиум» с аргентинской командой «Ньюэллс Олд Бойз», в системе которой ранее занимался Лионель Месси.

Протокол игры  
Интер Майами1:1Ньюэллс Олд Бойз
(1:0) Боргелин Шанидер64'  
  83'Franco Diaz (1:1)
Коллендер ДрейкЙедлин ДеандреАвилес Томас 78' (Сэйлор Райан ( 78') Альба Жорди 72' (Мота Жеан ( 72') Брайт ЯнникРуис ДавидГрессель Юлиан 61' (Боргелин Шанидер ( 61') Суарес ЛеонардоГомес Диего IIIМесси Лионель 60' (Кампана Леонардо ( 60') _Freire N.
Запасные: Аллен НоаДос Сантос Карлос ЖоакимХолл ТайрисТейлор РобертБотрайт ИсраэльДженсен КристоферСандерленд Лоусон
_Hoyos L.Банега Эвер 32' (Matko Miljevic ( 32'Armando Mendez 79') Перес Пабло Гонсалес_Schott A._Glavinovich I._Vangioni L._Calderara B._Fernandez J._Balzi G._Ramirez I._Aguirre B.
Запасные: _Martino A._May G._Macagno R._Schor I._Chiaverano G._Jaime M._Tica J._Mendez A._Miljevic M.Rodrigo Fernandez_Velazquez Ramos V. G._Cacciabue J._Diaz F._Jacob T.
16 февраля. Стадион "Драйв Пинк Стэдиум".

В последнем товарищеском матче перед стартом МЛС-2024 «Интер Майами» встретился с «Ньюэллс Олд Бойз». Называть «красно-чёрных» первой детско-юношеской командой Лионеля Андреса Месси Куччиттини всё-таки не совсем корректно. Потому что самой первой его командой был «Грандоли», где он провёл 1992 – 1994 годы. Дальше Лео перебрался в детско-юношескую школу «Ньюэллс Олд Бойз», откуда в 2000 году отправился уже в систему «Барселоны».

Как-то не задались у Месси в январе и первой половине февраля товарищеские матчи. В пяти встречах Лионель забил только один гол – в проигранной встрече с «Аль-Хилялем». Против «Аль-Насра», за который Криштиану Роналду тогда вообще не сыграл, Месси вышел лишь на 83-й минуте. В матче с «Гонконг Тим» Лионель сам не сыграл ни минуты, крайне разочаровав местных болельщиков и чиновников. Вроде у него была травма бедра. Против «Виссел Кобе» 7 февраля Лео появился на замену на 60-й минуте, а против «Ньюэллс Олд Бойз» вышел в старте «Интер Майами».

Карьера нынешнего главного тренера «Интер Майами» Херардо Мартино также была связана с «Ньюэллс Олд Бойз», но на профессиональном уровне. Как футболист он провёл за эту команду свыше 450 матчей и трижды становился с ней чемпионом Аргентины. В роли наставника «старых парней» Тата Мартино выиграл чемпионат своей родной страны однажды.

Уже привычно стартовый свисток был задержан – в клубных товарищеских матчах такие эксцессы не должны удивлять. Первый опасный момент организовали на одиннадцатой минуте «цапли». Месси покатил проникающий пас вперёд на Диего Гомеса, который не переиграл в ближнем бою Лукаса Ойоса. А через несколько минут Гомес вообще киксанул по мячу, когда ему справа простреливал Йедлин.

Вскоре Лионель мог привезти пенальти в ворота «Интер Майами». Только не Месси, а защитник гостей Ванджони. Главный арбитр сам ходил смотреть ВАР и решил не ставить «точку». В подкате Ванджони пытался выбить мяч из-под ног у Луиса Суареса, и тот рухнул на газон. Явный фол не просматривался. Возможно, был контакт по касательной. В общем, обошлось без одиннадцатиметрового.

В районе получаса игры Игнасио Рамирес имел момент, похожий на первый шанс в матче Диего Гомеса. Также вратарь отвёл угрозу – Дрейк Коллендер удачно вступил в дело. Сам Гомес до перерыва ещё успел запустить мяч мимо рамки после выката ему влево от Месси. Тот до этого дважды метил в левый угол. Один раз – с игры, другой – со штрафного. В обоих случаях Лео не попадал лишь чуть-чуть.

Были ожидания, что Месси во втором тайме переоденется и поиграет какое-то время за «Ньюэллс Олд Бойз», но этого не произошло. Лео был заменён на 60-й минуте, незадолго до этого не попав в ближний угол с левого края вратарской. Ещё раньше была возможность забить у гостевой команды. С правого полуфланга после передачи Мильевича прикладывался Чиаверано, и Коллендер отразил его попытку.

На 64-й минуте гол майамцев сделали игроки, вышедшие на замены. Тейлор подал слева угловой на дальнюю штангу, а Боргелин головой переправил мяч в мишень (1:0). «Интер Майами» владел инициативой и территорией. Тот же Кампана должен был удвоить счёт, но не переиграл Ойоса с глазу на глаз. И поплатились «цапли». Сэйлор, также вышедший на замену, потерял мяч на своей половине, после чего поразить ворота Коллендера для Франко Диаса было делом техники (1:1).

Тут уже аргентинская команда плотно завладела мячом, однако победу вырвать не сумела. Завершился матч тем, что Жеан Мота навесил справа с углового прямо в руки Лукаса Ойоса. После получения травм у «Интер Майами» были заменены Брайт и Авилес. Пора предсезонных товарищеских матчей для команды Херардо Мартино завершена. 22 февраля в 04:00 стартует регулярный сезон МЛС матчем «Интер Майами» – Реал Солт Лейк».

Кирилл Иванцов

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