​«Интер Майами» сыграл вничью с детским клубом Месси

Клуб Лионеля Месси, «Интер Майами», сыграл вничью с клубом детства великого аргентинца - «Ньюэлл Олд Бойз». Лео провел на поле 60 минут, но голы были забиты уже после его ухода с поля - сперва отличился его одноклубник Шанидер Борджелин, а за семь минут до конца игры «Ньюэлл» сравнял счет усилиями Франко Мартина Диаса.
Это стало закономерным итогом преимущества аргентинского клуба в остроте - они и по воротам били чаще, и в створ попадали больше.
Протокол игры
|(1:0) Боргелин Шанидер64'
|83'Franco Diaz (1:1)
Коллендер Дрейк•Йедлин Деандре•Авилес Томас78' (Сэйлор Райан (78') •Альба Жорди72' (Мота Жеан (72') •Брайт Янник•Руис Давид•Грессель Юлиан61' (Боргелин Шанидер (61') •Суарес Леонардо•Гомес Диего III•Месси Лионель60' (Кампана Леонардо (60') •_Freire N.
_Hoyos L.•Банега Эвер32' (Matko Miljevic (32'•Armando Mendez79') •Перес Пабло Гонсалес•_Schott A.•_Glavinovich I.•_Vangioni L.•_Calderara B.•_Fernandez J.•_Balzi G.•_Ramirez I.•_Aguirre B.
16 февраля. Стадион "Драйв Пинк Стэдиум".
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