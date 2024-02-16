​«Интер Майами» сыграл вничью с детским клубом Месси

Клуб Лионеля Месси, «Интер Майами», сыграл вничью с клубом детства великого аргентинца - «Ньюэлл Олд Бойз». Лео провел на поле 60 минут, но голы были забиты уже после его ухода с поля - сперва отличился его одноклубник Шанидер Борджелин, а за семь минут до конца игры «Ньюэлл» сравнял счет усилиями Франко Мартина Диаса.

Это стало закономерным итогом преимущества аргентинского клуба в остроте - они и по воротам били чаще, и в створ попадали больше.