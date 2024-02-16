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​«Интер Майами» сыграл вничью с детским клубом Месси

16 Февраля 2024 • 05:41 Комментировать
Интер Майами
1:1
Ньюэллс Олд Бойз
окончен

Клуб Лионеля Месси, «Интер Майами», сыграл вничью с клубом детства великого аргентинца - «Ньюэлл Олд Бойз». Лео провел на поле 60 минут, но голы были забиты уже после его ухода с поля - сперва отличился его одноклубник Шанидер Борджелин, а за семь минут до конца игры «Ньюэлл» сравнял счет усилиями Франко Мартина Диаса.

Это стало закономерным итогом преимущества аргентинского клуба в остроте - они и по воротам били чаще, и в створ попадали больше.

Протокол игры  
Интер Майами1:1Ньюэллс Олд Бойз
(1:0) Боргелин Шанидер64'  
  83'Franco Diaz (1:1)
Коллендер ДрейкЙедлин ДеандреАвилес Томас 78' (Сэйлор Райан ( 78') Альба Жорди 72' (Мота Жеан ( 72') Брайт ЯнникРуис ДавидГрессель Юлиан 61' (Боргелин Шанидер ( 61') Суарес ЛеонардоГомес Диего IIIМесси Лионель 60' (Кампана Леонардо ( 60') _Freire N.
Запасные: Аллен НоаДос Сантос Карлос ЖоакимХолл ТайрисТейлор РобертБотрайт ИсраэльДженсен КристоферСандерленд Лоусон
_Hoyos L.Банега Эвер 32' (Matko Miljevic ( 32'Armando Mendez 79') Перес Пабло Гонсалес_Schott A._Glavinovich I._Vangioni L._Calderara B._Fernandez J._Balzi G._Ramirez I._Aguirre B.
Запасные: _Martino A._May G._Macagno R._Schor I._Chiaverano G._Jaime M._Tica J._Mendez A._Miljevic M.Rodrigo Fernandez_Velazquez Ramos V. G._Cacciabue J._Diaz F._Jacob T.
16 февраля. Стадион "Драйв Пинк Стэдиум".

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