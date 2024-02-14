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«Урал» и «Пари НН» разошлись миром

14 Февраля 2024 • 19:37 Комментировать
Урал
2:2
Пари НН

«Урал» и нижегородский «Пари НН» на зимних сборах в ОАЭ уже в привычном для себя стиле разошлись в очной игре миром. Команды сыграли со счётом 2:2, матч состоялся в эту среду, 14 февраля.

Голами с нижегородской стороны отмечались Илья Кухарчук и Никита Ермаков, с уральской – Алексей Каштанов, а также легенда «Урала» Эрик Бикфалви.

Напомним, что «Пари НН» и «Урал» разместились во второй половине турнирной таблицы РПЛ после 18 туров. Нижегородцы идут на девятой строчке с 24 баллами, «Урал» занимает 12-е место. Команды в весенней части первенства РПЛ уже не встретятся, так как уже сыграли друг с другом два раза.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Пари НН

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