«Урал» и «Пари НН» разошлись миром

«Урал» и нижегородский «Пари НН» на зимних сборах в ОАЭ уже в привычном для себя стиле разошлись в очной игре миром. Команды сыграли со счётом 2:2, матч состоялся в эту среду, 14 февраля.

Голами с нижегородской стороны отмечались Илья Кухарчук и Никита Ермаков, с уральской – Алексей Каштанов, а также легенда «Урала» Эрик Бикфалви.

Напомним, что «Пари НН» и «Урал» разместились во второй половине турнирной таблицы РПЛ после 18 туров. Нижегородцы идут на девятой строчке с 24 баллами, «Урал» занимает 12-е место. Команды в весенней части первенства РПЛ уже не встретятся, так как уже сыграли друг с другом два раза.