«Крылья Советов» огласили стартовый состав на матч против «Волгаря»

Самарские «Крылья Советов» огласили стартовый состав на товарищеский матч против астраханского «Волгаря». С первых минут на воротах будет играть Богдан Овсянников.

Стартовый состав «Крыльев Советов»: Овсянников, Печенин, Гапонов, Евгеньев, Рассказов, Костанца, Витюгов, Шитов, Ежов, Хубулов, Карпицкий.

Свисток о начале поединка прозвучит в 11:00 по московскому времени.

Напомним, что подопечные Игоря Осинькина по итогам первой части сезона Российской премьер-лиги занимают шестое место в турнирной таблице. Однако отставание от третьей позиции составляет три балла.