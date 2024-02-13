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«Крылья Советов» огласили стартовый состав на матч против «Волгаря»

13 Февраля 2024 • 10:21 Комментировать
Волгарь
0:0
Крылья Советов
1-й тайм

Самарские «Крылья Советов» огласили стартовый состав на товарищеский матч против астраханского «Волгаря». С первых минут на воротах будет играть Богдан Овсянников.

Стартовый состав «Крыльев Советов»: Овсянников, Печенин, Гапонов, Евгеньев, Рассказов, Костанца, Витюгов, Шитов, Ежов, Хубулов, Карпицкий.

Свисток о начале поединка прозвучит в 11:00 по московскому времени.

Напомним, что подопечные Игоря Осинькина по итогам первой части сезона Российской премьер-лиги занимают шестое место в турнирной таблице. Однако отставание от третьей позиции составляет три балла. 

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Волгарь

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