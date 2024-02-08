Слуцкий нарушил регламент, не придя на пресс-конференцию после разгрома от «Зенита»

«Шанхай Шеньхуа» в матче Кубка равноправия с крупным счетом проиграл «Зениту» - 0:6.

Главный тренер китайской команды Леонид Слуцкий по окончании встречи не пришел на положенную по регламенту пресс-конференцию, чтобы ответить на вопросы журналистов, сообщает «Чемпионат» . Также отмечается, что помощники Слуцкого Василий Березуцкий и Олег Яровинский тоже не стали общаться с прессой.

Слуцкий был назначен главным тренером «Шанхай Шеньхуа» в декабре прошлого года. Его контракт с клубом рассчитан до декабря 2024-го.