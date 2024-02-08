Митай подвёл итоги матча против «Торпедо»

Полузащитник московского «Локомотива» Марио Митай подвёл итоги столичного дерби против «Торпедо».

Напомним, что в товарищеском матче победу со счётом 2:0 одержали «железнодорожники», а игрок сборной Албании отметился голом.

«Важный гол именно против этой команды, хорошо понимаю это.

Я рад, на самом деле. Счастлив, что помог команде. Надеюсь, что впереди нас ждёт ещё много подобного», - приводит слова Митая пресс-служба «Локомотива».

Напомним, что после первой части сезона Российской премьер-лиги столичный клуб занимает третье место в турнирной таблице.

Сегодня, 8 февраля, «Локомотив» проводит товарищеский матч против «Урарту». Игра начнётся в 17:30 по московскому времени.