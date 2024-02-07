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Червиченко: «Угальде абсолютно не было видно на поле»

07 Февраля 2024 • 22:15 Комментировать

Андрей Червиченко, бывший президент московского «Спартака» остался крайне недоволен игрой Манфреда Угальде в матче против дончан – этот костариканский дорогостоящий новичок из «Твенте» пополнил «красно-белых» этой зимой.

«Не понимаю, зачем кого‑то проспонсировали трансфером Угальде. Его не было видно на поле. Если бы не комментатор, я бы подумал, что это парень из молодежки», - размышляет Червиченко для телеканала «Матч ТВ».

Червиченко добавил, что «Спартак» в минувшем матче его совсем не впечатлил и показал то же, что и было осенью.

Напомним, что вечером среды «Спартак», пусть и в контрольном матче, но разгромно уступил «Ростову» в рамках Зимнего кубка РПЛ. Больше подробностей о нашумевшей игре – в нашем обзоре.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Червиченко Манфред Угальде ещё теги
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