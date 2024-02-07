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Выход Месси со скамейки и травма Бускетса: «Интер Майами» сразился с бывшим клубом Иньесты

07 Февраля 2024 • 15:01 Комментировать
Виссел Кобе
0:0
Интер Майами

В очередном товарищеском матче «Интер Майами» встретился на выезде в Японии с «Виссел Кобе».

Протокол игры  
Виссел Кобе

0:0

пен. 4:3

Интер Майами
Оби Пауэлл Обинна 46' (Араи Сёта ( 46') Хацусэ РёИванами ТакуяСакаи ГотокуЮки ХондаОгихара Тагахиро 61' (Миясиро Тайсэй ( 61') Иде Харуя 61' (Идегути Ёсуке ( 61') Ямагути ХотаруСасаки Даидзю 73' (Юруки Коя ( 73') Юя ОсакоПатрик Жан 73' (Иино Нанасэи ( 73')
Запасные: Кикути РюхоСакураи ТацунориНанасей ИиноЮя КувасакиТакаяма ШиокиЙозо УраХидака МитсукиИдегути Ёсуки
Коллендер ДрейкЙедлин ДеандреАвилес Томас 75' (Кампана Леонардо ( 75') Аллен НоаАльба ЖордиГрегореБускетс Серхио 25' (Брайт Янник ( 25') Руис Давид 60' (Месси Лионель ( 60') Грессель ЮлианСуарес ЛеонардоТейлор Роберт
Запасные: Боргелин ШанидерСэйлор РайанДос Сантос Карлос ЖоакимХолл ТайрисКривцов СергейБотрайт ИсраэльДженсен КристоферСандерленд Лоусон
07 февраля.

Пока у «Интер Майами» не начались официальные матчи, «цапли» устроили себе турне по Азии. Они проиграли в Саудовской Аравии «Аль-Хилялю» и «Аль-Насру», после чего разгромили команду звёзд чемпионата Гонконга. Прервалась двенадцатиматчевая безвыигрышная серия команды Херардо Мартино.

В Гонконге остались недовольны, что Лионель Месси так и не появился на поле во время того матча. В открытой тренировке-то он принимал участие. Тата Мартино извинился за отсутствие аргентинского нападающего в игре. Месси сковывали какие-то медицинские проблемы. Таким образом, главная звезда «Интер Майами» не сыграла против звёзд Гонконга.

Луис Суарес тоже полностью тот матч провёл на скамейке запасных. А вот против японского «Виссел Кобе» уругвайский форвард появился в старте, в то время как Месси уже привычно грел лавку с первых минут. Перед стартовым свистком своё присутствие на стадионе обозначил экс-капитан «Виссел Кобе» 39-летний Андреас Иньеста, выступающий сейчас за «Эмирейтс» из ОАЭ. Стоит ли напоминать, что он бывший партнёр Месси, Суареса, Бускетса и Альбы по «Барселоне»?

С начала матча лучше заиграла японская команда. На одиннадцатой минуте Сакаи пробил с правого полуфланга с подбора – получилось выше створа. Потом за минуту у японской команды были два попадания в штанги. Это Юя и Сасаки обстучали боковые стойки. Везло «цаплям» не пропускать в этих эпизодах.

Повезло гостям и перед самым перерывом, а вот моменты в нападении у американской команды трудно вспомнить. Из-за травмы в середине тайма был заменён Бускетс. Потом ещё Жорди Альбе оказывалась медицинская помощь, но он остался на поле и смог продолжить матч. Месси до перерыва оставался в запасе.

На первых минутах второго тайма Сасаки наносил удар по воротам после скидки Осаки, но получилось неточно. В районе часа игры на замену наконец вышел Месси вместо Давида Руиса. Вскоре «Виссел Кобе» не довёл до ума свой момент. Жан Патрик выскочил один на один, но Йедлин не бросил играть и в рискованном подкате отвёл угрозу.

Ещё один выход почти один на один не был доведён у «Виссел Кобе» до толкового удара. По другим воротам через себя не попал Суарес. На 79-й минуте Месси не использовал сразу два момента – первоначальный и добивание. В обоих случаях мяча касался вратарь «Виссел Кобе», и во втором ещё полевой игрок японской команды выбил снаряд с ленточки.

Второй тайм «цапли» провели активней первого, но всё равно могли пропустить решающий гол в концовке. Юруки после подачи пробил головой рядом с правой штангой. Осако ещё на последних секундах вторым этажом переправил мяч в руки Коллендера. Итог – 0:0, а в серии пенальти «Виссел Кобе» выиграл 4:3 (Лео там не бил). Так что выход Месси на замену во втором тайме не принёс «розовым» победу. Теперь 16 февраля в 03:30 мск (время может измениться) «Интер Майами» сыграет товарищеский матч с первой командой Лионеля «Ньюэллс Олд Бойз».

Кирилл Иванцов

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