​На зимних сборах состоится московское дерби

Сегодня, 7 февраля 2024 года, на зимних сборах состоится товарищеский матч между молодёжными командами «Локомотива» и «Спартака».

По результатам сезона 2023 года «железнодорожники» стали чемпионами молодёжного первенства, набрав в 19 турах 52 очка. Команда смогла одержать 17 побед в сезоне, один раз сыграла вничью и уступила в одном матче.

Спартаковцы финишировали только на пятой строчке в турнирной таблице. Клуб добыл 39 баллов, одержав 12 побед, сыграв три раза вничью и уступив в четырёх поединках.

Не пропустите начало матча и изменения в счёте на нашем спортивном портале. Стартовый свисток прозвучит в 11:30 по московскому времени.