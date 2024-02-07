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Товарищеские матчи по футболу

​На зимних сборах состоится московское дерби

07 Февраля 2024 • 10:29 Комментировать
Локомотив Москва (мол.)
1:1
Спартак Москва (мол.)
1-й тайм

Сегодня, 7 февраля 2024 года, на зимних сборах состоится товарищеский матч между молодёжными командами «Локомотива» и «Спартака».

По результатам сезона 2023 года «железнодорожники» стали чемпионами молодёжного первенства, набрав в 19 турах 52 очка. Команда смогла одержать 17 побед в сезоне, один раз сыграла вничью и уступила в одном матче.

Спартаковцы финишировали только на пятой строчке в турнирной таблице. Клуб добыл 39 баллов, одержав 12 побед, сыграв три раза вничью и уступив в четырёх поединках.

Не пропустите начало матча и изменения в счёте на нашем спортивном портале. Стартовый свисток прозвучит в 11:30 по московскому времени. 


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва

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