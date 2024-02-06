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Месси не сыграет против «Виссел Кобе»

06 Февраля 2024 • 10:08 Комментировать
Виссел Кобе
...
Интер Майами
07.02 13:00

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не поможет своей команде в товарищеском матче протия японского «Виссел Кобе», который состоится завтра, 7 февраля.

Форвард отметил, что чувствует себя лучше, чем несколько дней назад.

«Если честно, я до сих пор не знаю, смогу я сыграть в предстоящем матче или нет. Но я чувствую себя намного лучше и очень хочу это сделать», - приводит слова Месси AP.

Напомним, что несколько дней назад американский клуб играл против команды звезд чемпионата Гонконга, и Мессии не принял участие в матче, поэтому болельщики требуют вернуть деньги.

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Лионель Месси Виссел Кобе Интер Майами ещё теги

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