А зачем нужны Месси и Суарес: «Интер Майами» и так раскатал команду звёзд Гонконга

«Интер Майами» в очередном спарринге во время азиатского турне пересёкся со сборной звёзд чемпионата Гонконга. Зрительский интерес на острове к приезжим звёздам был колоссальный. Предматчевая тренировка с участием Лионеля Месси собрала на стадионе порядка 40 тысяч зрителей.

К отчётной встрече «Интер Майами» подходил с неутешительной серией в виде двенадцати подряд беспобедных матчей. Началась она ещё в конце сентября в рамках МЛС, а продолжилась в январе на товарищеском уровне. В текущем году перед поездкой в Гонконг «цапли» успели сыграть вничью со сборной Сальвадора, а также проиграть «Далласу», «Аль-Хилялю» и «Аль-Насру».

Лео Месси забил в этих четырёх матчах только один мяч – с пенальти в ворота «Аль-Хиляля». Все ждали «последнего танца» Месси и Роналду в матче «Аль-Наср» – «Интер Майами», но этот танец получился каким-то сидячим. Роналду вообще не попал в заявку из-за травмы бедра, а Месси вышел на замену только в самой концовке. Вроде у Лео было какое-то недомогание.

Против команды звёзд Гонконга Месси также не появился в стартовом составе. Вместе с ним на лавке в первом тайме остались его экс-партнёры по «Барселоне» Альба, Бускетс и Суарес. На восьмой минуте хозяева сотрясли перекладину – со штрафного могучий удар нанёс Микаэл. Ответном «интеристов» стала штанга в исполнении Грегоре, окаймлённая двумя попытками Сандерленда, чей первый выстрел отразил Япп, а второй пришёлся выше створа.

На двадцатой минуте Мингазов принял слева заброс от Гербига, легко убрал мяч от Йедлина и произвёл удар по воротам – мяч забрал дос Сантос. Уже на следующей минуте Деандре попытался исправить свою мини-ошибку подключением к атаке. Покатил Йедлин передачу с правой стороны на Сандерленда, приложившегося опять поверх перекладины.

Вскоре Мингазов прицеливался с подступов к штрафной площади и не попал низом в левый угол. Потом Тейлор неплохо с левого фланга вошёл в штрафную площадь гонконгцев, но не удалось Кампане подработать мяч в центре. Грессель чуть погодя отметился слабым и неточным ударом с дальнего расстояния. Кампана воспользовался грубейшим ляпом Гербига и ударил под перекладину, куда мяч не допустил Япп.

Сандерленд удачно вступил в отбор на чужой половине поля и отпасовал чуть левее Тейлору. Тот привычно отдал в центр Кампане, который своим ударом угодил в соперника. На отскоке мяч вернулся к Тейлору, находившемуся в положении «вне игры». Гонконгцы безуспешно пробовали сделать что-то в атаке. Грессель снова напомнил о себе непритязательным дальним выстрелом.

Под сороковую минуту американская команда всё же открыла счёт. Кампана символически записал себе результативную передачу, хотя гол целиком и полностью оказался заслугой Тейлора. Примерно с левого угла штрафной площади Роберт блестяще закрутил мяч в дальний угол (0:1). Но даже до перерыва гости не дотянули победный счёт. Камарго снабдил мячом Аниера, который в районе левого угла вратарской разобрался в падении с Авилесом и поразил цель (1:1).

На третьей минуте второго тайма Янтцшер подал угловой с правого края, и Алмазан промахнулся головой с ближней штанги мимо дальнего угла. Зато через пару минут стандарт принёс голевую пользу «цаплям». Вторым темпом Кампана аккуратно закинул чуть влево Сэйлору, тот прострелил на пустые ворота, и Сандерленд благополучно переправил мяч в сетку (1:2).

Спустя несколько минут Сандерленд оформил голевую передачу уже на Кампану, из центра филигранно покатившего мяч в правый угол между ног соперника (1:3). Янтцшер впоследствии не реализовал выход один на один – дон Сантос выручил «интеристов». Кампана мог сделать счёт крупным, но пробил головой чуть выше створа. Це Ка Вин не позволил забить ни Альбе издали, ни Тейлору на добавке с близкого расстояния.

После этого у команды звёзд Гонконга произошла вторая замена вратаря, и вступивший в игру Понг Чек пропустил сразу же. Сработала связка Тейлор – Сэйлор. Первый подал угловой слева на ближнюю штангу, а второй головой переправил мяч в мишень рикошетом от дальней штанги (1:4). «Интер Майами» прервал 12-матчевую безвыигрышную серию, а вот Лео Месси и Луис Суарес на поле так и не появились.

Матч начался в 11:00 по московскому времени (на самом деле на несколько минут позже), а в Майами в это время было 3 часа ночи. Американцы тут побывали в шкуре европейцев, которым обычно приходится смотреть матчи «Интер Майами» посреди ночи. В следующей контрольной встрече «цапли» 7 февраля сыграют с японским «Виссел Кобе». Начало – в 13:00 мск. На 16-е число у «Интер Майами» запланирован спарринг с родным клубом Месси «Ньюэллс Олд Бойз», ну а 22 февраля «розовые» стартуют в новом сезоне МЛС матчем против «Реал Солт-Лейк».

Кирилл Иванцов