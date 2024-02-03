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Тимощук поделился ожиданиями от предстоящих товарищеских матчей «Зенита»

03 Февраля 2024 • 18:26 Комментировать

Помощник главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук поделился ожиданиями от ближайших товарищеских матча питерской команды.

Напомним, что в понедельник, 5 февраля, «сине-бело-голубые» сыграют против «Аль-Духаиля» из Катара, а на следующий день их ожидает матч против армянского «Ноа».

Специалист отметил, что будут играть два состава, чтобы игроки получили больше игровой практики.

«Мы стараемся привести команду к общей базе для того, чтобы объем, выносливость и скоростная работа была у всех на одном уровне», - приводит слова Тимощука пресс-служба «Зенита».

Напомним, что команда с берегов Невы по итогам первой части сезона Российской премьер-лиги занимает второе место в турнирной таблице. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Анатолий Тимощук аль-духаиль Ноа ещё теги
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