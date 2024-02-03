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Коваленко поделился ожиданиями от матча против «Аль-Духаиля»

03 Февраля 2024 • 18:18 Комментировать

Полузащитник питерского «Зенита» Александр Коваленко поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против катарского «Аль-Духаиля», который пройдёт в рамках Кубка равноправия.

Игрок отметил, что в катарской команде выступает экс-игрок «Барселоны» и «Ливерпуля» Коутиньо, и ему было бы интересно посмотреть, на что он способен на фоне такого футболиста.

«Готов ли сыграть все 90 минут? Да. Думаю, будет тяжеловато, но мы справимся», - приводит слова Коваленко пресс-служба «Зенита».

Игра состоится в понедельник, 5 февраля. Свисток о начале поединка прозвучит в 16:00 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
аль-духаиль Александр Коваленко
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