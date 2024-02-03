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Товарищеские матчи по футболу

Личка подвёл итоги матча против «Ботева»

03 Февраля 2024 • 17:30 Комментировать

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка подвёл итоги товарищеского матча против пловдивского «Ботева».

Специалист отметил, что у игроков ещё не все получается, что было запланировано, но большим плюсом стала победа.

«Были хорошие моменты во втором тайме, которые потом разберём на теории. Самое важное, что все закончили матч здоровыми и не получили повреждений», - приводит слова Лички пресс-служба «Динамо».

Напомним, что «бело-голубые» отыграли отставание в два мяча и одержали победу со счётом 3:2.

Завтра, 4 финала, «Динамо» проведёт товарищеский матч против «Канвона» из Южной Кореи. Свисток о начале поединка прозвучит в 16:00 по московскому времени. 

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