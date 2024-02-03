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«Краснодар» огласил стартовый состав на матч против «Родины»

03 Февраля 2024 • 16:10 Комментировать
Краснодар
...
Родина Москва
Через 0 ч. 12 мин.

«Краснодар» огласил стартовый состав на товарищеский матч против московской «Родины». С первых минут на поле появится опорный полузащитник сборной Колумбии Кевин Кастаньо, который пополнил ряды «быков» в зимнее трансферное окно. На замене остались Никита Кривцов, Александр Черников и Джон Кордоба. 

Стартовый состав «Краснодара»: Сафонов, Оласа, Алонсо, Кайо, Эктов, Кастаньо, Сперцян, Кади, Кучугура, Олусегун, Кокшаров.

Напомним, что подопечные Владимира Ивича ушли на зимний перерыв на первой строчке в турнирной таблице РПЛ. 

Свисток о начале поединка прозвучит в 17:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Родина Москва

Новости по матчу

02 Февраля
09:54
Ставка и прогноз на товарищеский матч Краснодар — Родина — 3 февраля 2024
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