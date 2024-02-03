«Краснодар» огласил стартовый состав на матч против «Родины»

«Краснодар» огласил стартовый состав на товарищеский матч против московской «Родины». С первых минут на поле появится опорный полузащитник сборной Колумбии Кевин Кастаньо, который пополнил ряды «быков» в зимнее трансферное окно. На замене остались Никита Кривцов, Александр Черников и Джон Кордоба.

Стартовый состав «Краснодара»: Сафонов, Оласа, Алонсо, Кайо, Эктов, Кастаньо, Сперцян, Кади, Кучугура, Олусегун, Кокшаров.

Напомним, что подопечные Владимира Ивича ушли на зимний перерыв на первой строчке в турнирной таблице РПЛ.

Свисток о начале поединка прозвучит в 17:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте LiveResult.ru.