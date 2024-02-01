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Роналду нет даже на скамейке: «Аль-Наср» опубликовал состав на матч с «Интер Майами» официально

01 Февраля 2024 • 20:10 Комментировать

Ответ на вопрос, который будоражил миллионы фанатов по всему миру все последние дни. В соцсетях «Аль-Насра» появился состав на контрольный матч против «Интер Майами», который состоится менее чем через час. В стартовом составе, как и ожидалось, нет главной звезды саудовского клуба – Криштиану Роналду.

Более того, знаменитый португалец не появится на поле даже теоретически и даже на пять минут – его нет среди игроков скамейки запасных.

Ранее эту игру ещё за несколько месяцев окрестили «последним танцем» Криштиану Роналду и Лионеля Месси – возрастных звёзд мирового футбола.

Следить за ходом матча можно в текстовой трансляции на нашем портале.

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Евро-Футбол.Ру,
Аль-Наср Эр-Рияд
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