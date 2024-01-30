​Эксперты назвали фаворита матча «Аль-Наср» – «Интер Майами»

Эксперты букмекерских контор оценили шансы футбольных коллективов в предстоящем товарищеском матче, в котором встретятся «Аль-Наср» (Саудовская Аравия) и «Интер Майами» (США).

Победа клуба из Саудовской Аравии ожидается с вероятностью в 40,5%, а вот победа «Интер Майами» – 38,2%. Ничейный исход оценён экспертами букмекерских контор в 21,3%.

Напомним, что матч запланирован на 1 февраля 2024 года, стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени. Не пропустите прямую трансляцию матча на нашем спортивном портале.