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​Эксперты назвали фаворита матча «Аль-Наср» – «Интер Майами»

30 Января 2024 • 12:25 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
...
Интер Майами
1 2.45 X 4.00 2 2.40
01.02 21:00

Эксперты букмекерских контор оценили шансы футбольных коллективов в предстоящем товарищеском матче, в котором встретятся «Аль-Наср» (Саудовская Аравия) и «Интер Майами» (США).

Победа клуба из Саудовской Аравии ожидается с вероятностью в 40,5%, а вот победа «Интер Майами» – 38,2%. Ничейный исход оценён экспертами букмекерских контор в 21,3%.

Напомним, что матч запланирован на 1 февраля 2024 года, стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени. Не пропустите прямую трансляцию матча на нашем спортивном портале.


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АЛЬ-НАСР ЭР-РИЯД ИНТЕР МАЙАМИ
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