​«Девятый «Золотой мяч» в студию!» – пользователи Интернета об игре Месси

Сегодня, 29 января 2024 года, в товарищеском матче Лионель Месси смог отметиться голом с одиннадцатиметровой отметки, пользователи социальных сетей оставили ряд комментариев по игре Лионеля:

- Самый лучший, – оставил комментарий болельщик;

- Он вернулся! – написал болельщик «Интер Майами»;

- Как долго мы ждали гол в его исполнении… – добавил пост болельщик Месси;

- Девятый «Золотой мяч» в студию! – шутит один из любителей футбола;

- Лучший в истории футбола, – написал пользователь Интернета.

«Интер Майами» 29 января провёл товарищеский матч против «Аль-Хиляля». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу клуба из Саудовской Аравии. Месси появился на поле со стартовым свистком, отыграл почти весь матч (был заменён на 88-й минуте), а также смог отметиться голом и результативной передачей.