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Решающий гол Малкома и 1+1 от Месси: «Интер Майами» с «Аль-Хилялем» устроили шоу на семь мячей

29 Января 2024 • 23:10 Комментировать
Аль-Хиляль Эр-Рияд
4:3
Интер Майами

«Интер Майами» и «Аль-Хиляль» провели товарищеский матч. Контрольная игра состоялась 29 января в Эр-Рияде.

Протокол игры  
Аль-Хиляль Эр-Рияд4:3Интер Майами
(1:0) Митрович Александар10'  
(2:0) Аль-Хамдан Абдулла13'  
  34'Суарес Луис (2:1)
(3:1) Ричард Майкл44'  
  54'Месси Лионель (3:2)
  55'Руис Давид (3:3)
(4:3) Малком Филипе88'  
Альвотаян ХабибАль-Шахрани ЯссерДжахфали МохаммедАль-Давсари ХалифаЛоди РенанМилинкович-Савич СергейНевеш РубенМалком ФилипеАль-Хамдан Абдулла 72' (Аль-Кахтани Мохаммед ( 72') МайклМитрович Александар
Запасные: Аль-Заид АбдуллаАль-Хаусауи АбдуллаАль-Заид СухайбАбу Расен АхмадБарнави МохаммедСаад НаифАль-Асмари Рияд
Коллендер ДрейкЙедлин ДеандреАвилес ТомасКривцов Сергей 73' (Маквей Кристофер ( 73') Аллен НоаАльба ЖордиГрессель ЮлианБускетс СерхиоРуис Давид 76' (Грегоре ( 76') Суарес ЛеонардоМесси Лионель 88' (Тейлор Роберт ( 88')
Запасные: Боргелин ШанидерСэйлор РайанДос Сантос Карлос ЖоакимХолл ТайрисБотрайт ИсраэльКампана ЛеонардоБрайт ЯнникДженсен КристоферСандерленд Лоусон
29 января.

 

Неизвестно пока, увидим ли мы запланированное сражение Роналду и Месси, Криштиану получил травму и поэтому все товарищеские матчи «Аль-Насра» в Китае пришлось отменить. Но «Интер Майами» в любом случае начал своё турне по Саудовской Аравии матчем против «Аль-Хиляля», единолично лидирующего в чемпионате. Правда, саудовский клуб месяц не проводил матчей – перерыв. А «Интер» собрался в середине января, идёт лёгкая подготовка к новому сезону.

Состав на товарищескую игру блистал фамилиями так, что легко можно было спутать с финалом Лиги чемпионов. В основе «Интера Майами» легенды «Барселоны» - Лионель Месси, Серхио Бускетс, Жорди Альба, Луис Суарес. В старте «Аль-Хиляля» - Рубен Невеш, Митрович, Ренан, Малком, Милинкович-Савич. Вся эта россыпь звёзд начала матч с места в карьер. Взыскательная саудовская публика требовала шоу, и она его получила.

Только за первые 45 минут случилось четыре гола, естественно, гораздо бодрее начали хозяева. Уже на десятой минуте был счёт открыт: короткая комбинацию на левом фланге завершилась разрезающей передачей Милинковича-Савича на Митровича. Серб разобрался легко, пробив мимо выскочившего на него Коллендера – 1:0. Всего три минуты прошло и состоялся уже второй мяч.

Затяжная атака хозяев завершилась прострелом Малкома, мяч неудачно выбили к дуге штрафной площади, откуда хлёстко пробил Аль-Хамдан. Мяч врезался в штангу и оказался в сетке – 2:0. «Интер Майами» вернулся в игру только после получаса, и постарался совсем не Месси. Голевой прострел выдал Грессель, а Луис Суарес как заправский бомбардир замкнул дальнюю штангу – 2:1. После долгого просмотра видеоповторов мяч всё-таки засчитали, а вот гол Месси, который случился почти сразу, уже был отменён из-за офсайда.

Мог счёт стать 2:2 под занавес тайма, но вместо этого случилось 3:1. Аль-Хамдан навесил с правого фланга, голкипер ошибся на выходе, и Майкл просто скинул мяч в угол ворот. После столь событийного тайма команды отдохнули знатно, перерыв продолжался больше 15 минут. Более свежими вышли футболисты «Интера Майами» и уже через восемь минут после возобновления матча получили право на пенальти. Джахфали прыгнул за мячом, но вместо этого срубил Руиса, а точным ударом с 11-метровой отметки отметился Лионель Месси – 3:2.

А через минуту счёт уже был равный. И снова те же действующие лица: Лео Месси покатил мяч Руису, а тот с левого фланга чуть сместился, на замахе убрал соперника и пальнул в ближний угол – 3:3. Торжество атакующего футбола! И только после установления равного счёта команды успокоились. Да, был ещё классный навес Малкома и удар Митровича, а Аль-Хамдан опять попытался забить в подключении по флангу, но довольно легко Коллендер нейтрализовал эти угрозы.

Катился матч к ничьей, довольно подходящей для товарищеского матча, как на 88-й минуте основного времени отличился Малком. Причём забил он головой, замкнув кросс Аль-Шахрани с правого фланга – 4:3! Победа за «Аль-Хилялем».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Майами Аль-Хиляль Эр-Рияд

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