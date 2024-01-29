Месси оформил первый гол за клуб с конца августа

Звёздный форвард «Интера Майами» Лионель Месси вечером понедельника оформил свой первый гол за клуб с августа 2023 года – он пришёлся в ворота саудовского «Аль-Хиляля» в очном товарищеском матче.

27 августа команда Месси встречалась в рамках МЛС с «Нью-Йорк Ред Буллз» и победила – 2:0. Месси оформил один из голов своей команды.

С тех пор Лео забивал исключительно за национальную сборную – он забил три гола в рамках квалификации на чемпионат мира 2026 года. Один гол – в ворота сборной Эквадора (1:0), а дубль – в ворота сборной Перу.

Текстовая трансляция игры «Аль-Хиляль» - «Интер Майами» доступна на нашем портале. В разгаре второй тайм, счёт на табло – 3:3!