«Аль-Хиляль» и «Интер Майами» объявили составы на товарищеский матч – Малком и Месси начнут с первых минут

«Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии и «Интер Майами» объявили стартовые составы на товарищеский матч. Нападающие Малком, Лионель Месси и Луис Суарез выйдут на поле с первых минут.

Стартовый состав «Аль-Хиляля»: Альвотаян, Аль-Шахрани, Аль-Давсари, Джахфали, Аль-Хамдан, Лоди, Малком, Милинкович-Савич, Невеш, Майкл, Митрович.

Стартовый состав «Интер Майами»: Коллендер, Альба, Аллен, Авилес, Кривцов, Йедлин, Грессель, Бускетс, Руис, Суарес, Месси.

Свисток о начале поединка прозвучит в 21:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте LiveResult.ru.