Игонин оценил судейство Тимощука в матче между «Зенитом» и «Аль-Фатехом»

Бывший «Зенита» Алексей Игонин высказался о судействе Анатолия Тимощука в товарищеском матче, в котором питерский клуб сегодня, 28 января, сыграл вничью с «Аль-Фатехом» из Саудовской Аравии со счётом 1:1.

Эксперт отметил, что украинец может и сейчас в любой момент выйти на поле, так как он поддерживает форму, выступая в чемпионате Санкт-Петербурга в большом и мини-футболе.

«Мы видели, что всё самое интересное, вся динамика матча была во время его судейства, потому что он давал играть», - заявил Игонин в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, что «Зенит» после первой части сезона РПЛ занимает второе место в турнирной таблице.