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Семак оценил дебют Нино в матче против «Аль-Фатеха»

28 Января 2024 • 17:00 Комментировать
Зенит
1:1
Аль-Фатех

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о дебюте защитника Нино за питерскую команду.

Сегодня, 28 января, бразилец провел на поле 90 минут в товарищеском матче против «Аль-Фатеха» из Саудовской Аравии.

Специалист отметил, что новичок сыграл уверенно, и заметно, что он хорошо работает с мячом, но сейчас ему нужно налаживать взаимосвязи во всех линиях.

«Думаю, над этим еще предстоит поработать, но в целом — хорошая игра», - приводит слова Семака пресс-служба «Зенита». 

Напомним, что 26-летний игрок пополнил ряды команды с берегов Невы в зимнее трансферное окно, заключив долгосрочный контракт, который рассчитан до 30 июня 2028 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Семак Аль-Фатех Нино ещё теги

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