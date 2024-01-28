Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Товарищеские матчи по футболу

«Аль-Фатех» Славена Билича прервал победную серию «Зенита» в контрольных матчах

28 Января 2024 • 15:57 Комментировать
Зенит
1:1
Аль-Фатех
окончен

«Зенит» и «Аль-Фатех» провели товарищеский матч. Контрольная игра состоялась 28 января на сборе в Абу-Даби.

Протокол игры  
Зенит1:1Аль-Фатех
(1:0) Клаудиньо5'  
  13'Тельо Кристиан (1:1)
Москвичёв БогданНино IIIКараваев ВячеславРодригао де СоузаСутормин АлексейЕрохин АлександрКейрос ДуИзидор ВильсонКлаудиньоМантуан ГуставоСергеев Иван
Запасные: Коваленко АлександрВасильев Дмитрий АлексеевичЧёрный АртурБардачёв МатвейКержаков МихаилМостовой Андрей
 
28 января. Стадион "Заид Спортс Стэдиум" (Абу-Даби).

 

Всего за 19 часов до начала матча против «Аль-Фатеха» питерский «Зенит» завершил предыдущую контрольную игру. Вчера соперников был «Урал», в довольно изматывающей и скудной на события встрече чемпион России победил. На последних минутах отличился Матео Кассьерра, которого в этот раз, естественно, в стартовом составе не оказалось. Всё-таки он отбегал 90 минут против «Урала».

Стартовый состав «Зенита» вообще отличался на 100%. Москвичёв, Нино, Родригао, Караваев, Сутормин, Ерохин, Ду Кейрос, Клаудиньо, Мантуан, Изидор и Сергеев не были задействованы против «Урала» - именно они и вышли с первых минут. Состав чемпиона России был крайне атакующим (два форварда, при поддержке трёх бразильцев и Ерохина), расчёт был сделан на стартовый натиск. И он себя оправдал.

Всего пять минут проходит, как Густаво Мантуан на правом краю разбирается и выполняет сильный прострел. А Клаудиньо опережает оппонента и без шансов для голкипера протыкает мяч в дальний угол – 1:0. Вот только резвый старт запланировали и саудиты. Точнее, испанец. Быстрым голом ответил Кристиан Тельо, который плотным ударом с линии штрафной площади буквально прошил неопытного Москвичёва – 1:1.

Резвое начало матча и обмен голами команды успокоил. Темп резко упал, до перерыва больше не случилось даже быстрых атак, не то что опасных моментов. После перерыва Сергей Семак бросил в бой четырёх россиян: Мостовой, Васильев, Бардачёв и Кержаков заменили Изидора, Ду Кейроса, Сутормина и Москвичёва. К часу игрового времени на поле появился и Коваленко, заменивший Караваева. А темп матча будто ещё сильнее упал, команды вообще никуда не торопились.

Часто возникали медицинские паузы – минут пять заклеивали бровь Родригао, Мантуан получал помощь. Эти события и были самыми заметными, в созидании вообще ничего не получалось у «Зенита» и «Аль-Фатеха». В последние 10 минут питерцы закрепились на чужой половине поля, Клаудиньо придумал пару опасных ударов, но кроме частых угловых ничего не добился. Прерывается победная серия «Зенита» на сборах (до этого было три победы подряд), «Аль-Фатех» Славена Билича устоял.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Аль-Фатех

Новости по матчу

27 Января
12:59
Ставка и прогноз на товарищеский матч Зенит — Аль-Фатех — 28 января 2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Зидан выбрал клуб, который хочет тренировать ​«Манчестер Юнайтед» может возглавить известный немецкий тренер ​Лапорта выбрал тренера, который может заменить Хави в «Барселоне» ​Гвардиола подтвердил уход из «Манчестер Сити» полузащитника ​Месси жёстко поругался с тренером, «Реал» избавится от лидера ради Мбаппе, а у «Барселоны» будет новый тренер – в главных слухах недели «Зенит» покупает экс-игрока «Реала», «Спартак» – форварда из Коста-Рики, а Нобоа попрощался с Россией: главные трансферы и слухи недели ​«Барселона» приняла решение по будущему Хави после вылета из Кубка Испании Как играл Роналду против Месси: От первой встречи до «Последнего танца» ​Клоппа хотят видеть в испанском суперклубе ​Гвардиола нанёс ответный удар президенту УЕФА
«Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ «Бетис» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 ​Гвардиола может шокировать решением по будущему при вылете «Манчестер Сити» из АПЛ
Спортивные новости
Медведев проиграл Синнеру в финале Australian Open, но установил много рекордов «Адмирал» в овертайме вырвал победу у «Салавата Юлаева» в матче КХЛ «Спартак» по буллитам обыграл «Динамо» в КХЛ Россиянин Шевченко теперь будет выступать за Казахстан Соболенко во второй раз подряд выиграла Australian Open Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
24 Августа
12:57 · Франция. Лига 1
Агент: «Головин всегда рад приезжать в сборную России»
13 Августа
12:51 · Кубок Центральной Азии
В Камеруне назвали условие для проведения матча со сборной России
29 Июля
10:57 · Кубок Центральной Азии
Мостовой выбрал лучшего тренера в истории сборной России
27 Июля
21:08 · Кубок Центральной Азии
Сунгатулин: Мечтаю попасть в сборную России
20 Июля
20:29 · Кубок Центральной Азии
Ахметов сделал выбор между Черчесовым и Карпиным
16:14 · Кубок Центральной Азии
Джикия — о возможном переходе РФС в Азию: «Приоритет — остаться в Европе»
16 Июля
17:29 · Кубок Центральной Азии
Чанов: Не стоит ждать спадов от Михаила Кержакова, его должны пригласить в сборную России
15 Июля
16:05 · Кубок Центральной Азии
Гаджиев: Если есть возрастные футболисты, которые соответствуют требованиям сборной России, то их вызовут на матч с Бразилией
10:06 · Кубок Центральной Азии
В РФС рассказали, что сборная России готовится к матчу с Катаром
09:57 · Кубок Центральной Азии
В РФС высказались о матче Россия - Бразилия
10 Июля
11:51 · Кубок Центральной Азии
Чанов: «Катар хочет войти в международное футбольное сообщество» эксклюзив
02 Июля
14:40 · Кубок Центральной Азии
Шевченко: «Россияне и белорусы не должны выступать на международных турнирах» 5
01 Июля
16:46 · Кубок Центральной Азии
Самедов — о победе над Испанией на ЧМ-2018: «Гуляла вся страна»
30 Июня
16:04 · Кубок Центральной Азии
Павлюченко: «Хиддинк – тот тренер, который не мешал нам играть»
29 Июня
10:35 · Кубок Центральной Азии
В Венгрии объяснили, почему сборная не будет играть с Россией товарищеский матч
Все новости
Рекомендуем