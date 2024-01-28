«Аль-Фатех» Славена Билича прервал победную серию «Зенита» в контрольных матчах

«Зенит» и «Аль-Фатех» провели товарищеский матч. Контрольная игра состоялась 28 января на сборе в Абу-Даби.

Всего за 19 часов до начала матча против «Аль-Фатеха» питерский «Зенит» завершил предыдущую контрольную игру. Вчера соперников был «Урал», в довольно изматывающей и скудной на события встрече чемпион России победил. На последних минутах отличился Матео Кассьерра, которого в этот раз, естественно, в стартовом составе не оказалось. Всё-таки он отбегал 90 минут против «Урала».

Стартовый состав «Зенита» вообще отличался на 100%. Москвичёв, Нино, Родригао, Караваев, Сутормин, Ерохин, Ду Кейрос, Клаудиньо, Мантуан, Изидор и Сергеев не были задействованы против «Урала» - именно они и вышли с первых минут. Состав чемпиона России был крайне атакующим (два форварда, при поддержке трёх бразильцев и Ерохина), расчёт был сделан на стартовый натиск. И он себя оправдал.

Всего пять минут проходит, как Густаво Мантуан на правом краю разбирается и выполняет сильный прострел. А Клаудиньо опережает оппонента и без шансов для голкипера протыкает мяч в дальний угол – 1:0. Вот только резвый старт запланировали и саудиты. Точнее, испанец. Быстрым голом ответил Кристиан Тельо, который плотным ударом с линии штрафной площади буквально прошил неопытного Москвичёва – 1:1.

Резвое начало матча и обмен голами команды успокоил. Темп резко упал, до перерыва больше не случилось даже быстрых атак, не то что опасных моментов. После перерыва Сергей Семак бросил в бой четырёх россиян: Мостовой, Васильев, Бардачёв и Кержаков заменили Изидора, Ду Кейроса, Сутормина и Москвичёва. К часу игрового времени на поле появился и Коваленко, заменивший Караваева. А темп матча будто ещё сильнее упал, команды вообще никуда не торопились.

Часто возникали медицинские паузы – минут пять заклеивали бровь Родригао, Мантуан получал помощь. Эти события и были самыми заметными, в созидании вообще ничего не получалось у «Зенита» и «Аль-Фатеха». В последние 10 минут питерцы закрепились на чужой половине поля, Клаудиньо придумал пару опасных ударов, но кроме частых угловых ничего не добился. Прерывается победная серия «Зенита» на сборах (до этого было три победы подряд), «Аль-Фатех» Славена Билича устоял.