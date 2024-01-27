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Товарищеские матчи по футболу

Медленный футбол и всего один гол в Абу-Даби: «Зенит» всё-таки дожал «Урал» в товарищеском матче

27 Января 2024 • 18:51 Комментировать
Зенит
1:0
Урал
окончен

«Зенит» и «Урал» провели товарищеский матч. Контрольная игра состоялась 27 января на сборе в Абу-Даби.

Протокол игры  
Зенит1:0Урал
Кассьерра Матео (1:0) 88'  
Адамов ДенисДуглас СантосЭракович СтрахиньяАлип НуралыБарриос ВильмарФернандес МариоАртурВендел МаркусЭнрике ПедроАхметов ИльзатКассьерра Матео
Запасные: Коваленко АлександрВасильев Дмитрий АлексеевичЧёрный АртурБардачёв МатвейМостовой АндрейВасютин Александр
Помазун ИльяМамин АртёмИталоФилипенко ЕгорЮшин АлександрКулаков ДенисСиссе ИбраимаЕгорычев АндрейГазинский ЮрийКонцевой Артём АлександровичКаштанов Алексей
Запасные: Мишкич ДаниэльКикиЭмерсон Иллой-АйетМалькевич ВладиславБикфалви ЭрикДмитриев ИгорьБочеров ВалерийГильерме ШеттинеИшков ИльяБевеев МингиянМарков МаксимАюпов ТимурБегич СильвиеСунгатулин ФанильМамин Алексей
27 января.

 

Впервые этой зимой «Зенит» играл против клуба из России, до этого было две игры, завершившиеся с одинаковым счётом 5:1. На такие мощные разгромы попали «Чонбук» и «Динамо» из Самарканда. С «Уралом» так не получилось, уровень сопротивления был другой. Хотя стартовый состав Сергей Семак выпустил боевой: тут и Вендел, и Кассьерра, и Дуглас Сантос, и Барриос, и Марио Фернандес, и трио новичков (Артур, Педро, Ахметов).

«Урал» тоже выставил сильный состав – Помазун, Газинский, Филипенко, Итало. И принялись они с первых минут обороняться, отдав инициативу «Зениту». Питерцы вышли в новой форме, посвящённой городу-герою Ленинграду, однако эти изменения никоим образом не помогали. Позиционные атаки принесли только серию угловых ударов, с которыми легко справилась защита «Урала».

Правда, после шикарной передачи Вендела и удара Кассьерры мяч попал в руку распластавшемуся защитнику – арбитр назначил лишь угловой. С подачей опять же Помазун легко справился. Из опасных моментов можно вспомнить лишь прорыв Педро, с левого угла, оказавшегося в штрафной площади. В завершении бразилец технично крутил в дальний – Помазун справился. Больше ничего в первом тайме не случилось.

У Сергея Семака не так широк был резерв, поэтому после перерыва вышли только Васютин и Коваленко. Ганчаренко же сменил полностью весь состав, доверившись теперь Бевееву, Эмерсону, Бикфалви, Ишкову, Шеттине. В свежести у уральцев точно было преимущество, но ход матча не изменился – мяч под контроль снова забрал «Зенит». Но «Урал» отвечал уже смелее и даже чаще питерцев зарабатывал угловые удары. Хотя опасности у чьих-либо ворот так и не возникало.

На вторую половину второго тайма вышли Андрей Мостовой с Дмитрием Васильевым. Замены Вендела и Педро ослабили игру «Зенита». «Урал» пару раз кольнул острыми прострелами Ишкова, но Бегич акцентированно не пробил, а Шеттине вообще до мяча не добрался. В итоге довольно скучное зрелище получилось из товарищеского матча «Зенита» и «Урала», и завершилось бы оно справедливой нулевой ничьей, но за две минуты до конца из ниоткуда пришёл гол.

Мамин ошибся после передачи назад, Кассьерра мячом завладел, легко голкипера обыграл и закатил уже в пустые ворота – 0:1. «Урал» тут же проснулся и даже мог отыграться на последних секундах, но мощнейший удар Ишкова метров с 20 приняла на себя перекладина.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Урал

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