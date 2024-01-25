Тренер «Зенита» высказался о победе над «Чонбук Моторс»

Тренер «Зенита» Игорь Симутенков высказался о победе питерской команды в товарищеском матче над «Чонбук Моторс» (5:2) из Южной Кореи.

Специалист отметил, что все обходится без травм, и на данный момент все игроки находятся в строю.

«Все тренируются с хорошим энтузиазмом, желанием, стремлением, дисциплиной. Тренерский штаб все это радует», - приводит слова Симутенкова пресс-служба «Зенита».

Уже в субботу, 27 января, подопечные Сергея Семак проведут очередной товарищеский матч на сборах в Абу-Даби, где встретятся с «Уралом».

Напомним, что «Зенит» ушёл на зимнюю паузу на второй строчке в турнирной таблице РПЛ.