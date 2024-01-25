Личка – о победе над «Аль Вакрой»: Главное – никто не получил травму

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о разгромной победе над катарской «Аль Вакрой» (9:2) в товарищеском матче.

Специалист отметил, что в первом тайме его команда показал хороший уровень, и главное, по его мнению, что обошлось без травм.

«Понятно, что уровень катарской команды не очень высокой. С другой стороны, и против такого соперника нужно показывать хороший футбол. Тюка два забил, Федя тоже два, Чупа снова забил. Они и должны забивать», - приводит слова Лички журналист Александр Боярский в своё телеграм-канале.

Напомним, что «Динамо» ушло на зимний перерыв на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ.