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Личка – о победе над «Аль Вакрой»: Главное – никто не получил травму

25 Января 2024 • 13:06 Комментировать

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о разгромной победе над катарской «Аль Вакрой» (9:2) в товарищеском матче.

Специалист отметил, что в первом тайме его команда показал хороший уровень, и главное, по его мнению, что обошлось без травм.

«Понятно, что уровень катарской команды не очень высокой. С другой стороны, и против такого соперника нужно показывать хороший футбол. Тюка два забил, Федя тоже два, Чупа снова забил. Они и должны забивать», - приводит слова Лички журналист Александр Боярский в своё телеграм-канале.

Напомним, что «Динамо» ушло на зимний перерыв на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ.

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