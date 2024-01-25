«Динамо» огласило стартовый состав на товарищеский матч против «Аль-Вакры»

Стал известен стартовый состав московского «Динамо» на товарищеский матч против катарской «Аль-Вакры». Место в воротах займёт Игорь Лещук, который пропускал контрольную игру против братиславского «Слована».

В нападении же появится один из лучших бомбардиров нынешнего сезона РПЛ Константин Тюкавин.

Стартовый состав «Динамо»: Лещук, Бессмертный, Бальбуэна, Лепский, Скопинцев, Фомин, Гагнидзе, Бабаев, Гладышев, Смолов, Тюкавин.

Свисток о начале поединка прозвучит в 11:00 по московскому времени.