Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Товарищеские матчи по футболу

Тамерлан Мусаев забил свой первый мяч за ЦСКА

25 Января 2024 • 10:42 Комментировать
ЦСКА Москва
3:2
Торпедо Москва
окончен

В эти минуты проходит товарищеский матч между столичными «Торпедо» и ЦСКА.

На 16-й минуте мяч в ворота «автозаводцев» отправил Тамерлан Мусаев, который головой замкнул передачу Ивана Облякова с углового, тем самым сравняв счёт на табло (1:1). Для 22-летнего форварда этот гол стал первым в составе «армейцев».

Напомним, что Мусаев пополнил ряды московской команды в зимнее трансферное окно, перейдя из калининградской «Балтики» за 300 тысяч евро, заключив долгосрочный контракт, который рассчитан до лета 2028 года.

Прямая текстовая трансляция дерби проходит на сайте LiveResult.ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Торпедо Москва Тамерлан Мусаев ещё теги

Новости по матчу

24 Января
09:36
Ставка и прогноз на товарищеский матч Торпедо Москва — ЦСКА Москва — 25 января 2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге ​Назван возможный следующий тренер «Барселоны» «Интер» предложил «Манчестер Юнайтед» обменяться игроками, англичане уже ответили «Реал» предложит «Баварии» своего игрока в обмен на Дэвиса ​«Реал» готов продать полузащитника – но не дешевле 80 млн евро «Бавария» решила судьбу Тухеля Холанн или Мбаппе: Капелло выбрал нападающего для «Реала» Сане определился с предпочтительным местом продолжения карьеры в случае ухода из «Баварии» Оуэн назвал игрока «Ливерпуля», способного заменить Салаха в будущем Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» защитника «Барселоны»
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» «Бетис» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 Удаление Симеоне и блёклый матч Хвичи: «Интер» дожал «Наполи» в концовке и выиграл Суперкубок Италии «Реал» перед финальным свистком вырвал победу у проваливающей сезон «Альмерии»
Спортивные новости
«Колорадо» разгромил «Вашингтон», Овечкин сделал ассист «Локомотив» неожиданно уступил дома «Сочи» в КХЛ Зверев победил Алькараса и сыграет с Медведевым в полуфинале Australian Open «Адмирал» сенсационно обыграл «Металлург» в матче КХЛ Калинская не смогла выйти в полуфинал Australian Open Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Января
10:50 · Товарищеские матчи
«Динамо» огласило стартовый состав на товарищеский матч против «Аль-Вакры»
10:42 · Товарищеские матчи
Тамерлан Мусаев забил свой первый мяч за ЦСКА
24 Января
12:43 · Товарищеские матчи
Артур - о матче против «Динамо» Самарканд: Был счастлив выйти на поле в футболке «Зенита» и помочь команде
23 Января
19:15 · Товарищеские матчи
Хабаровский СКА разгромил соперника из Узбекистана
19:03 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» разгромил лидера чемпионата Северной Македонии
18:08 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» проиграл клубу Первой лиги
10:07 · Товарищеские матчи
Рахимов подвёл итоги матча против «Напредака»
07:33 · Товарищеские матчи
«Интер Майами» с Месси и Суаресом в старте проиграл «Далласу»
01:36 · Товарищеские матчи
Месси и Суарес снова попали в стартовый состав «Интер Майами»
21 Января
15:33 · Товарищеские матчи
Роналду рискует пропустить матч против команды Месси из-за травмы
20 Января
04:14 · Товарищеские матчи
Месси и Суарес снова играют вместе: оба игрока попали в старт в матче против Сальвадора 1
19 Января
19:21 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» оказался сильнее казахстанского «Елимая»
18 Января
11:01 · Товарищеские матчи
Ставка и прогноз на товарищеский матч Ахмат — Елимай — 19 января 2024
07 Января
20:03 · Товарищеские матчи
Сборная Узбекистана всухую обыграла Палестину
04 Января
17:33 · Товарищеские матчи
Сборная Таджикистана в контрольном матче оказалась сильнее сборной Гонконга
Все новости
Рекомендуем