Тамерлан Мусаев забил свой первый мяч за ЦСКА

В эти минуты проходит товарищеский матч между столичными «Торпедо» и ЦСКА.

На 16-й минуте мяч в ворота «автозаводцев» отправил Тамерлан Мусаев, который головой замкнул передачу Ивана Облякова с углового, тем самым сравняв счёт на табло (1:1). Для 22-летнего форварда этот гол стал первым в составе «армейцев».

Напомним, что Мусаев пополнил ряды московской команды в зимнее трансферное окно, перейдя из калининградской «Балтики» за 300 тысяч евро, заключив долгосрочный контракт, который рассчитан до лета 2028 года.

Прямая текстовая трансляция дерби проходит на сайте LiveResult.ru.