Артур - о матче против «Динамо» Самарканд: Был счастлив выйти на поле в футболке «Зенита» и помочь команде

Новичок питерского «Зенита» Артур высказался о первом матче за команду с берегов Невы.

Бразилец отметился результативной передачей в товарищеской игре против самаркандского «Динамо» (5:1).

Вингер отметил, что был счастлив выйти на поле в футболке «Зенита» и помочь добиться успеха, хотя это и был спарринг, но он является важной частью для подготовки ко второй части сезона и процесса адаптации.

«Чувствовал себя на поле хорошо и уверенно, партнеры активно помогали, и самое важное, что мы победили. Буду прибавлять и работать еще усерднее», - приводит слова Артура пресс-служба «Зенита».