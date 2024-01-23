Хабаровский СКА разгромил соперника из Узбекистана

Хабаровский СКА продолжает проводить товарищеские матчи в рамках подготовки ко второй части сезона. После ничейного результата с «Нефтчи» (1:1) дальневосточники смогли обыграть следующего соперника. Им стал «Олимпик» из Ташкента.
Жан Шарль забил и в сегодняшнем матче, уже на шестой минуте поставив точку в стремительной контратаке. Вскоре Кирилл Никитин доставил мяч по воздуху под удар Дзамболату Цаллагову - 2:0. Атаки соперника хабаровчане отбивали, а вратарь Ислам Исламов дважды выигрывал дуэль во время выхода один на один. Во втором тайме Артём Симонян здорово пробил в дальний угол, и счет стал разгромным - 3:0.
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Протокол игры
|(1:0) Яо Жан Шарль6'
|(2:0) Цаллагов Дзамболат13'
|(3:0) Симонян Артём74'
Имамов Ислам•Корнюшин Даниил•Кожемякин Олег•Никитин Алексей•Рукас Томас•Бавин Юрий•Цаллагов Дзамболат•Бегун Дмитрий•Яо Жан Шарль•Подберёзкин Вячеслав•Футболист на просмотре A
23 января.
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