Хабаровский СКА разгромил соперника из Узбекистана

Хабаровский СКА продолжает проводить товарищеские матчи в рамках подготовки ко второй части сезона. После ничейного результата с «Нефтчи» (1:1) дальневосточники смогли обыграть следующего соперника. Им стал «Олимпик» из Ташкента.

Жан Шарль забил и в сегодняшнем матче, уже на шестой минуте поставив точку в стремительной контратаке. Вскоре Кирилл Никитин доставил мяч по воздуху под удар Дзамболату Цаллагову - 2:0. Атаки соперника хабаровчане отбивали, а вратарь Ислам Исламов дважды выигрывал дуэль во время выхода один на один. Во втором тайме Артём Симонян здорово пробил в дальний угол, и счет стал разгромным - 3:0.

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