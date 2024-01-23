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Хабаровский СКА разгромил соперника из Узбекистана

23 Января 2024 • 19:15 Комментировать
СКА-Хабаровск
3:0
Олимпик Ташкент

Хабаровский СКА продолжает проводить товарищеские матчи в рамках подготовки ко второй части сезона. После ничейного результата с «Нефтчи» (1:1) дальневосточники смогли обыграть следующего соперника. Им стал «Олимпик» из Ташкента.

Жан Шарль забил и в сегодняшнем матче, уже на шестой минуте поставив точку в стремительной контратаке. Вскоре Кирилл Никитин доставил мяч по воздуху под удар Дзамболату Цаллагову - 2:0. Атаки соперника хабаровчане отбивали, а вратарь Ислам Исламов дважды выигрывал дуэль во время выхода один на один. Во втором тайме Артём Симонян здорово пробил в дальний угол, и счет стал разгромным - 3:0.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».

Протокол игры  
СКА-Хабаровск3:0Олимпик Ташкент
(1:0) Яо Жан Шарль6'  
(2:0) Цаллагов Дзамболат13'  
(3:0) Симонян Артём74'  
Имамов ИсламКорнюшин ДаниилКожемякин ОлегНикитин АлексейРукас ТомасБавин ЮрийЦаллагов ДзамболатБегун ДмитрийЯо Жан ШарльПодберёзкин ВячеславФутболист на просмотре A
Запасные: Покидышев НиколайСавинов АндрейКравцов ЗахарАлиев СаидФутболист на просмотре БГонгапшев Альбек_Nikitin K.Петров ИльяБыков Артём ГеннадьевичСимонян Артём
23 января.

 

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Евро-Футбол.Ру,
СКА-Хабаровск

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Актуальная ставка и прогноз на товарищеский матч СКА-Хабаровск — Олимпик Ташкент — 23 января 2024
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