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Рахимов подвёл итоги матча против «Напредака»

23 Января 2024 • 10:07 Комментировать
Рубин
5:2
Напредак

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подвёл итоги товарищеского матча против сербского «Напредака», в котором казанский клуб смог одержать разгромную победу со счётом 5:2.

Специалист отметил, что игроки старались проявить себя, но при этом были моменты с запаздалой реакцией, но, по его мнению, это нормально, так идёт тренировочный процесс.

«Я все‑таки отдавал больше предпочтения иностранным командам, ведь все наши клубы мы хорошо знаем, а здесь нужно по ходу матча приспосабливаться к действиям соперника и показывать какую‑то игру», - заявил Рахимов в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ». 

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Рубин Рашид Рахимов Напредак ещё теги

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