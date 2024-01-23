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«Интер Майами» с Месси и Суаресом в старте проиграл «Далласу»

23 Января 2024 • 07:33 Комментировать
Даллас
1:0
Интер Майами

«Интер Майами» провёл второй товарищеский матч в 2024 году. После ничьей со сборной Сальвадора (0:0) команда Дэвида Бекхэма провела спарринг с «Далласом». В стартовом составе вышли Лионель Месси и Луис Суарес. Уже на третьей минуте соперник повел, это Хесус Феррейра справа ворвался в штрафную и прицельно низом пробил в дальний угол. Месси ответил попыткой забить с углового и выходом один на один, оба раза угрозу отвел голкипер. Звезды «Интера» нанесли еще по удару до перерыва - промахи. Второй тайм был более спокойным, и супермоментов не было. Месси с Суаресом были заменены на 64-й минуте, а их команда уступила 0:1.

Протокол игры  
Даллас1:0Интер Майами
(1:0) Феррейра Хесус3'  
Пас Мартен 47' (Маурер Джимми ( 47'Каррера Антонио 69') Тафари НкосиИбеага Себастьен 46' (Льетгет Себастьян ( 46'Сент Карл 76') Эндели Герберт 47' (Tomas Pondeca ( 47') Джункуа Сэм 46' (Logan Farrington ( 46') Арриола Пол 35' (Нтсабеленг Тсики ( 35') Сили Данте 46' (Корча Амет ( 46'Mads Westergren 84') Ильяраменди Асьер 35' (Гарсиа Диего ( 35') Фрейзер Лиам 47' (Гонсалес Омар ( 47') Феррейра Хесус 40' (Норрис Нолан ( 40') Анса Юджин 47' (Фарфан Марко ( 47')
Запасные: _Collodi M._Farrington L.Педринью Роша
Коллендер ДрейкЙедлин Деандре 75' (Ботрайт Исраэль ( 75') Авилес Томас 46' (Маквей Кристофер ( 46') Альба ЖордиКривцов СергейАллен Ноа 75' (Сэйлор Райан ( 75') Бускетс Серхио 64' (Кампана Леонардо ( 64') Грессель Юлиан 64' (Стефанелли Николас ( 64') Руис Давид 46' (Тейлор Роберт ( 46') Суарес Луис 64' (Сандерленд Лоусон ( 64') Месси Лионель 64' (Грегоре ( 64')
Запасные: Кремаски БенджаминДос Сантос КарлосДженсен Кристофер
23 января. Стадион "Коттон Боул".

 

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Интер Милан Лионель Месси Луис Суарес Даллас ещё теги

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