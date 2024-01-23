«Интер Майами» с Месси и Суаресом в старте проиграл «Далласу»

«Интер Майами» провёл второй товарищеский матч в 2024 году. После ничьей со сборной Сальвадора (0:0) команда Дэвида Бекхэма провела спарринг с «Далласом». В стартовом составе вышли Лионель Месси и Луис Суарес. Уже на третьей минуте соперник повел, это Хесус Феррейра справа ворвался в штрафную и прицельно низом пробил в дальний угол. Месси ответил попыткой забить с углового и выходом один на один, оба раза угрозу отвел голкипер. Звезды «Интера» нанесли еще по удару до перерыва - промахи. Второй тайм был более спокойным, и супермоментов не было. Месси с Суаресом были заменены на 64-й минуте, а их команда уступила 0:1.
Протокол игры
|(1:0) Феррейра Хесус3'
Пас Мартен47' (Маурер Джимми (47'•Каррера Антонио69') •Тафари Нкоси•Ибеага Себастьен46' (Льетгет Себастьян (46'•Сент Карл76') •Эндели Герберт47' (Tomas Pondeca (47') •Джункуа Сэм46' (Logan Farrington (46') •Арриола Пол35' (Нтсабеленг Тсики (35') •Сили Данте46' (Корча Амет (46'•Mads Westergren84') •Ильяраменди Асьер35' (Гарсиа Диего (35') •Фрейзер Лиам47' (Гонсалес Омар (47') •Феррейра Хесус40' (Норрис Нолан (40') •Анса Юджин47' (Фарфан Марко (47')
Запасные: _Collodi M.•_Farrington L.•Педринью Роша
Коллендер Дрейк•Йедлин Деандре75' (Ботрайт Исраэль (75') •Авилес Томас46' (Маквей Кристофер (46') •Альба Жорди•Кривцов Сергей•Аллен Ноа75' (Сэйлор Райан (75') •Бускетс Серхио64' (Кампана Леонардо (64') •Грессель Юлиан64' (Стефанелли Николас (64') •Руис Давид46' (Тейлор Роберт (46') •Суарес Луис64' (Сандерленд Лоусон (64') •Месси Лионель64' (Грегоре (64')
23 января. Стадион "Коттон Боул".
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