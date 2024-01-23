«Интер Майами» с Месси и Суаресом в старте проиграл «Далласу»

«Интер Майами» провёл второй товарищеский матч в 2024 году. После ничьей со сборной Сальвадора (0:0) команда Дэвида Бекхэма провела спарринг с «Далласом». В стартовом составе вышли Лионель Месси и Луис Суарес. Уже на третьей минуте соперник повел, это Хесус Феррейра справа ворвался в штрафную и прицельно низом пробил в дальний угол. Месси ответил попыткой забить с углового и выходом один на один, оба раза угрозу отвел голкипер. Звезды «Интера» нанесли еще по удару до перерыва - промахи. Второй тайм был более спокойным, и супермоментов не было. Месси с Суаресом были заменены на 64-й минуте, а их команда уступила 0:1.