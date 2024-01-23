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Месси и Суарес снова попали в стартовый состав «Интер Майами»

23 Января 2024 • 01:36 Комментировать
Даллас
1:0
Интер Майами
1-й тайм

Лионель Месси и Луис Суарес попробуют открыть счёт голам в совместных матчах.

Звёздные нападающие выйдут в основе в товарищеском поединке против «Далласа», который начнётся в 02:00 по московскому времени. В стартовом составе также сыграют и два других экс-барселонца – Серхио Бускетс и Жорди Альба.

Напомним, что 20 января «Интер Майами» свёл к нулевой ничьей товарищескую встречу со сборной Сальвадора. Тот матч стал дебютным в новой команде для Луиса Суареса, недавно перешедшего из бразильского «Гремио». 36-летний уругваец был заменён после первого тайма, та же участь постигла Месси, Бускетса и Альбу.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Луис Суарес Серхио Бускетс Жорди Альба Даллас Интер Майами ещё теги

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