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Роналду рискует пропустить матч против команды Месси из-за травмы

21 Января 2024 • 15:33 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
...
Интер Майами
01.02 21:00

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рискует пропустить товарищеский матч с «Интер Майями», за который выступает Лионель Месси, из-за травмы. Об этом сообщает AS со ссылкой на Arabic Sports.

По информации источника, 38-летний португалец повредил икроножную мышцу. Отмечается, что восстановление звёздного футболиста займёт не менее двух недель, из-за чего он также может пропустить турне по Китаю.

В текущем сезоне Роналду провёл за «Аль-Наср» 25 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 11 результативных передач.

Матч «Аль-Наср» — «Интер Майями» состоится 1 февраля в Саудовской Аравии.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Интер Майами Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги

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